BIL konferencija 25. aprila u Banjaluci

Regionalna biznis networking konferencija BIL Banja Luka 2019 održaće se 25. aprila u hotelu Bosna u BanjalLuci i okupiće više od 300 učesnika, vrhunskih biznis stručanjaka i lidere iz svih sfera poslovanja.

Druga BIL konferencija u Bosni i Hercegovini ima misiju da ponudi jasna rješenja koje će unaprijediti poslovnu klimu i podstaći uspješne strategije poslovanja u BiH i regionu te na jedinstvenom događaju povezati biznis lidere i stručnjake iz svih oblasti biznisa.

Moto ovogodišnje BIL konferencije je Think Business. Do Business!

BIL Banjaluka 2019 tematski će obuhvatiti sve ključne aspekte održivog razvoja biznisa i transformacije poslovne klime u BiH i regionu, sa fokusom na razvoj ljudskih resursa i primjenu najboljih biznis strategija u domaćim kompanijama, finansiranje malih i srednjih preduzeća, biznis alate i IT rješenja u cilju optimalnijeg poslovanja, umrežavanje biznis zajednice , zakonske okvire u cilju efikasnijeg poslovanja.

"Nakon prošlogodišnje uspješne organizacije BIL konferencije u Banjoj Luci, ove godine radimo pod istom licencom jedan drugačiji pristup i format konferencije. Naime, u proteklih godinu dana smo ispitivali tržište i osluškivali šta je potrebno našim malim i srednjim biznisima. Na osnovu toga smo i koncepirali tematiku ovogodišnje BIL konferencije koja će obuhvatiti segment razvoja ljudskih resursa, finansiranje malih i srednjih preduzeća, biznis alate i tehnologiju u cilju optimalnijeg poslovanja, politike i zakone kao okvire uspješnog poslovanja", zaključio je Davor Maksimović, predsjednik Organizacionog odbora BIL konferencije.

Šta vas očekuje na BIL Banja Luka 2019?

Ljudi su važan dio svake uspješne kompanije, a ulaganje u njihov razvoj je ujedno ulaganje u razvoj organizacije. O razvoju ljudskih resursa i o trendovima u HR praksi, govoriće prvi Keynote Speaker na BIL Banjaluka 2019, Bojana Vesić Antić - HR director Mercator - S d.o.o, PCM Trainer, Erickson Coach.

U svijetu u kom su promjene veoma brze, liderstvo je potrebno sve većem i većem broju ljudi, bez obzira gdje se nalaze u organizacijskoj hijerarhiji. Shvatanje da nekoliko sjajnih ljudi na vrhu mogu da obezbijede liderstvo koje je danas potrebno je pogrešno i to je recept za neuspjeh. Upravo zbog značaja dobrih lidera za kompanije i uticaja koji imaju, "Koučing kao alat uspješnih lidera" biće tema radionice koja će držati Marija Branovački, sertifikovani ICF kouč (ACC) , profesionalni kouč i trener Erickson Coaching International, menadžer prodaje i razvoja u kompaniji Atria Group SEE.

Primjetan je trend odlaska mladih ljudi i sve većeg nedostatka kvalitetnog kadra. Poslodavci su suočeni s mnogobrojnim problemima, od nedostatka kvalifikovanih radnika do visoke fluktuacije i odlaska radnika u inostranstvo. Nermana Ajanović-Hajdarpašić, voditeljica razvoja i marketinga u kompaniji Kolektiv d.o.o (Posao.ba), govoriće u okviru predavanja “Analiza tržišta rada u 2018 ”o tržitu rada u BiH, sa aspekta ponude i potražnje.

Korišćenjem biznis alata, "smart data" i IT tehnologije optimizovaćete vaše poslovanje i automatizovati poslovne odluke. Na BIL Banjaluka 2019 u okviru prezentacije "Know Your Client" biće predstavljen inovativan, sveobuhvatan, jednostavan, pouzdan analitički alat za svakodnevno praćenje, kvalitetnu sistemsku analizu i dubinski pregled portfolija vaših kupaca, klijenata, dobavljača, partnera.

Svoja iskustva i priču o uspjehu vrijednu nekoliko miliona KM sa učesnicima BIL konferencije podijeliće Andrija Aleksić, glavni izvršni direktor u Horizon Education, koji je samo u protekloj godini obezbijedio skoro pet miliona KM SME preduzećima u regionu. Višegodišnje iskustvo u radu sa klijentima u javnom i privatnom sektoru na obezbijeđivanju nepovratnih sredstava iz fondova Evropske unije podijeliće sa učesnicima na predavanju "Horizon 2020 – Kako obezbijediti bespovratna sredstva iz EU fondova?".

Program ovogodišnje BIL konferencije sadrži panel diskusiju "Policy change starts here" koja će kroz korisnu diskusiju i razgovor pokušati da demistifikuje sve izazove sa kojima se susreće biznis zajednica. Tema panela je promjene i izmjene zakonskih okvira u cilju efikasnijeg poslovanja. Pored razgovora o zakonskim okvirima, bavićemo se i jednom najvažnijih faktora u definisanju poslovne klime, a to su sami privrednici. Na panelu će učestovati Zihnija Hasović, principal manager u European Bank for Reconstruction Development (EBRD), Almasa Bajrić, suosnivač Prag d.o.o, društva za medijsku promociju, odnose sa javnošću i marketing, suosnivač Business Magazine i mnogi drugi.

Pored panela o zakonskim okvirima, učesnici će imati priliku da učestvuju u panel diskusiji "Žene u preduzetništvu" koja će okupiti najistaknutije i najuspješnije žene u preduzetništvu u BiH i regionu.

Pored zanimljivog konferencijskog programa, sve učesnike BIL Banjaluka 2019 očekuje mnoštvo prilika za umrežavanje sa ostalim članovima biznis zajednice. BIL Conference BiH u saradnji sa evropskom bonitetskom kućom Bisnode organizuje Bisnode Speed Networking s ciljem povezivanja i poslovnog umrežavanja učesnika BIL konferencije. Svi zainteresovani učesnici BIL Banjaluka 2019 koji žele uspostaviti nova poznanstva, proširiti krug poslovnih saradnika i u ugodnom okruženju razmijeniti kontakte s potencijalnim klijentima, imaće priliku predstaviti svoj brand, viziju i misiju na Bisnode Speed Networkingu.

Sponzori ovogodišnje BIL konferencije su 1st Coworking, NLP Centar BiH, Atria Group BH, Kolektiv, Eurobroker, Bisnode BH, Prointer IT Solutions & Services

Ukoiko želite da čujete sve o najnovijim HR praksama, trendovima u profesionalnom koučingu, dobijete relevantne informacije sa tržišta rada, naučite sve o biznis alatima koji će optimizovati vaše poslovanje, pronađete nove načine finansiranja biznisa, razmijenite iskustva sa drugim poslovnim ljudima iz oblasti kojom se bavite, BIL Banjaluka 2019 je poslovni događaj koji ne smijete propustiti.

Kartu po promotivnoj cijeni možete rezervisati ovdje.