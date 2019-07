Babić: Pravosnažnu sudsku odluku srušili za pola sata

BANJALUKA - Nakon što sam dobio trogodišnju pravnu bitku protiv "Puteva Republike Srpske", Nadzorni odbor (NO) ovog preduzeća nije sproveo presudu, već je pravosnažnu sudsku odluku srušio za pola sata.

Izjavio je to Milorad Babić, koji je 30. marta 2016. smijenjen sa pozicije izvršnog direktora za tehničke poslove u "Putevima RS", zbog čega je 26. aprila te godine, u Osnovnom sudu u Banjaluci tužio ovo javno preduzeće.

Prvostepeni sud je 5. decembra 2018. godine obavezao "Puteve RS" da Babića vrate u direktorsku fotelju u kojoj je ranije sjedio. Tu presudu potvrdio je Okružni sud u Banjaluci, i to 15. aprila ove godine, tako da je ona pravosnažna, ali i izvršna.

Babić, koji već 39 mjeseci nije na poziciji koja mu po zakonu pripada, nakon trogodišnje pravne bitke kaže da se njegova agonija nastavlja, jer ga je, podsjeća, NO preduzeća, na svojoj redovnoj sjednici, 31. maja, tek formalno vratio na poziciju izvršnog direktora, a onda istog dana ga smijenio na vanrednoj sjednici.

"Nakon što me je NO 'Puteva RS', po pravosnažnoj presudi, vratio na poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove u ovom javnom preduzeću, smijenjen sam, a da nisam ni potpisao poseban ugovor o radu, što znači da nisam ni preuzeo funkciju, niti je sudska odluka ispoštovana", kaže Babić za "Nezavisne".

On ističe da ne zna kako je moguće da ga smijene sa funkcije koju nije ni preuzeo, odnosno nije potpisao ugovor.

"Konsultovao sam se sa pravnicima, koji kažu da je ovo čisto izbjegavanje zakona, odnosno da presuda nije izvršena", kaže Babić za "Nezavisne".

Osvrnuo se i na raniju izjavu Stojana Lazarevića, v.d. predsjednika NO "Puteva RS", koji tvrdi da je presuda izvršena. Babić kaže da to nije tačno te napominje da Lazarević i članovi NO nisu ispoštovali čak ni svoju odluku, a kamoli sudsku presudu.

"Lazarević nije ispoštovao ni odluku koju je potpisao, a po kojoj sa mnom treba da se potpiše poseban ugovor o radu, kojim bi bila definisani prava, obaveze i odgovornosti mene kao izvršnog direktora za tehničke poslove. Tražim da se presuda izvrši, odnosno da budem vraćen na poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove, to jeste da potpišem taj ugovor", naveo je Babić.

Osim toga, dodao je, traži da se izvrši i finansijski dio presude, u kojoj je navedeno da "Putevi Republike Srpske" treba da mu uplate razliku u primanjima koja je uslijedila time što je nezakonito smijenjen, plus zatezne kamate. U tom dijelu presude navedeno je i da su "Putevi" dužni za Babića da uplate i doprinose Fondu PIO i Fondu zdravstvenog osiguranja, na dosuđenu razliku od plate.

Posredstvom svog advokata, Babić se već obratio Osnovnom sudu Banjaluka te zatražio izvršenje presude. Uz ostalo, zatraženo je od "Puteva" da Babiću isplate sredstva koja mu sudskom odlukom pripadaju. Sud je, nezvanično saznajemo, taj zahtjev proslijedio "Putevima Srpske".

Sa druge strane, Lazarević ostaje pri svojim stavovima.

"Presuda je ispoštovana do kraja. Međutim, Nadzorni odbor je na vanrednoj sjednici ponovo razriješio Babića po skraćenom postupku", rekao je Lazarević.