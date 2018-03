Banjalučani i večeras na Trgu: Otvorena knjiga žalosti za Davida

BANJALUKA - Desetine građana Banjaluke, među kojima je najviše mladih i djece nijemo su se upisivali u knjigu žalosti posvećenoj Davidu Dragičeviću.

Danas u 18 časova nastavljen je protest pod sloganom "Pravda za Davida-Stop nekažnjenim ubistvima u Banjaluci". Okupilo se oko dvije stotine razočaranih, zabrinutih i uplašenih građana.

Otac se zahvalio još jednom zbog podrške.

"Za sada se još uvijek skupljamo na ovom mjestu. Nema nikakve politike,nikakvih komentara", naveo Davidov otac Davor.

Dodao je da se niko ne imenuje, da se ne uvlači politika.

"Nijednu zvaničnu informaciju nemam. Ni jedan nalaz obdukcioni. Tražim da mi se objavi datum i vrijeme smrti mog djeteta“, zatražio je otac ponovivši da nema politike i kako nema odvojenih grupa.

"Odgovorno tvrdimo i majka i ja da nijedan zvanični dokument nismo dobili. Imam pravni tim", dodao je otac pokojnog mladića.

Okupljenima se obratila i Davidova sestra.

"Moj brat je bio svemir. Nije mogao da trpi nepravdu i neistinu. Moramo da zaustavimo ovo zbog nas i naše djece. David nije bio narkoman, ni lopov. Banjaluko, šta ti je Banjaluko probudi se“ izjavila je sestra.

Druga Davidova sestra istakla da zahtjevaju istinu za koju se David borio.

"On je bio moj Nikola Tesla, jer je osvijetljavao svaki trenutak mog života. Juče je to bio David, danas to mogu biti ja, a sutra ti", izjavila je sestra Emilija.

Drugar iz škole je ponovio da David nije bio kriminalac i da se nije sam ubio jer je volio svoj život.

Otac Davor je podsjetio da je otvorio dva računa i da su oba transparentna i da se uvijek može provjeriti koliko je novca na njemu.

Rekao je da mu se ne donose pare na ruke, nije gledao koliko para na računu ima ali ih ima dosta.

Pozvao je na dostojanstveno okupljanje, a on počinje borbu od prve zvanične informacije.

Zdravstveni radnik koji se nije predstavio za govornicom, izjavio je da je praksa u zdravstvu da svaki čovjek koji umire prirodnom smrću da dolazi mrtvozornik koji potvrđuje vrijeme smrti što ovdje nije bio slučajno te da se nešto krije.

Na okupljanje je došao i mladić iz Travnika.

"Poznavao sam Davida. Ovo se nije smijelo desiti u Banjaluci. Ovo je prvi ovakav protest za jedno ubistvo, a bilo ih je",rekao je on prenosi srpskainfo.com.

Podsjetimo, Dragičević je od kuće otišao 17. marta oko 19 časova, a posljednji put je viđen u nedjelju oko 3.30 kada je izašao iz jednog noćnog kluba u Banjaluci, nakon čega mu se gubi svaki trag.

U potragu za mladićem, osim policije, uključili su se i brojni građani koji su se nadali da će Davida pronaći živog i zdravog. Njegovo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću rječice Crkvene u Vrbas u blizini tvrđave Kastel.