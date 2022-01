Banjalučani uživali na 20 stepeni, od sutra zahlađenje i snijeg

BANJALUKA - Banjaluka je danas bila najtopliji grad s najvišom zabilježenom dnevnom temperaturom vazduha 20 stepeni Celzijusa, koliko je bilo i u Zenici.

Mnogi građani i oni koji su posjetili grad na Vrbasu, odlučili su da prošetaju ulicama, parkovima i trgovima.

Prema fotografijama može se vidjeti da se Banjaluka uveliko sprema za proslavu 9. januara, Dana Republike Srpske.

U prvoj sedmici 2022. godine stiže svježija i hladnija vazdušna masa koja će usloviti nestabilno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Na području južne Hercegovine očekuje se kiša, u širem pojasu Posavine kiša i susnježica, a u centralnim i planinskim područjima Bosne susnježica i snijeg.

Obilne padavine i izraženiji snježni pokrivač ovog puta će izostati. Oblačno vrijeme sa slabim padavinama prevladavaće tokom čitave sedmice. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne izvjestan je mraz.

Minimalne jutarnje temperature vazduha variraće od -3°C do 2°C u Bosni, na jugu zemlje do 9°C. Najviše dnevne temperature između -1 i 5 u Bosni, u Hercegovini između 5 i 10 stepeni.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa susnježicom i snijegom. U ostalim podučjima Bosne s kišom koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, a u Hercegovini kiša, prignoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana padavine bi trebalo da oslabe i postupno prestanu. Vjetar slab do umjeren sjevernog smijera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 8 do 11, a najviša dnevna od 0 do 5, na jugu od 9 do 14 stupnjeva. Tokom dana, postupan pad temperature vazduha.

Za petak, 7. januara, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje u Hercegovini. U višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne povremeno sa slabim snijegom, a u nižim sa susnježicom ili kišom. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 7, a najviša dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni.

Hidrometeorološki zavod za subotu najavljuje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje u Hercegovini, a u većem dijelu Bosne slab snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 7, a najviša dnevna od -1 do 3, na jugu od 5 do 9 stepeni.

U nedjelju bi, prema prognozi, trebalo da bude umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslije podne u Bosni se očekuju susnježica i snijeg, a u Hercegovini kiša. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu do 4, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu do 9 stepeni.

Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, kako se navodi u prognozi Zavoda, u periodu od 11. do 17. januara prognozira se lagana stabilizacija vremenskih prilika na prostoru Bosne i Hercegovine.

Prestanak padavina zahvatiće prvo južne krajeve, a zatim se proširiti i na ostatak zemlje.

Više sunčanih sati usloviće i nešto veće dnevne temperature vazduha, ali će se i dalje zadržati jutarnji mrazevi u Bosni.