Banjalučanin Lego kockicama sagradio lični svijet "Ratova zvijezda"

Jedan od omiljenih likova iz "Ratova zvijezda", Han Solo, dobio je svoj spin off film, kojeg je kritika dočekala na nož, a prvo igranje u kinu nije privuklo ni najvjernije fanove.

Iako je u kinima počeo da igra proteklog četvrtka, "Solo: Priča iz Ratova zvijezda" je film koji se uveliko odvaja od franšize kako bi ispričao svoju priču. To znači da nema Jedija i Sile. Film je podijeljen na tri veća čina, koji zauzvrat nude pogled na Hanovu mladost, od toga kako je dobio ime do toga kako je sreo Čubaku.

Hronološki, priča se događa otprilike sedam godina nakon epizode III i dvanaest godina prije "Rogue One", odnosno epizode IV. Umjesto galaktičke skale jedne svemirske opere, kritičari su ocijenili da smo dobili film u stilu vesterna sa scenama natjeravanja, okršaja, romanse, nadmudrivanja i izdaja.

Jedan od velikih fanova "Ratova zvijezda" je Banjalučanin Sandro Fazlinović, koji ima neobičan hobi. Naime, Sandro je kolekcionar lego kockica iz franšize "Ratovi zvijezda", a u svojoj kolekciji posjeduje preko stotinu setova.

Njegova ljubav prema legu traje još od malih nogu, ali, kako kaže, kolekcionarstvom se počeo baviti prije šest.

"Za moje sakupljanje lega su 'krivi' roditelji. Kupovali su mi lego dok sam bio mali. Bilo je tu raznih setova i tema, ne samo 'Ratovi zvijezda'. Pravo sakupljanje je počelo prije nekih šest godina, kada sam se i zaposlio. Ugledao sam u jednoj knjižari na polici nove setove iz ove franšize i pomislio kako bi bilo sjajno ponovo slagati lego. Ispričao sam mami šta sam vidio i kako me uhvatila nostalgija. Dan poslije me nazvala na telefon i rekla, evo me u knjižari gledam ovaj lego, ako hoćeš možemo popola da ga kupimo. Nakon toga, svaki mjesec kada dobijem platu, kupim sebi novi set", ispričao je Sandro.

Iako je lego prvenstveno napravljen da služi kao igračka, on je odavno prevazišao zabavu samo za djecu i vremenom je postao vrijedan za sve kolekcionare. Cijenu lega diktiraju mnoge stavke, a Sandro nam je ispričao da ukoliko planirate prodavati svoj lego, najbolje bi bilo da ga ne vadite iz kutije, što u njegovom slučaju nije tako.

"Ja volim da izložim ono što kupim, pa ako ga nekad i budem prodao, kutije su i dalje tu, ali otvorene i, naravno, to utiče na cijenu. Lego vremenom zna da izgubi malo na boji. Tačnije, sive i bijele kockice znaju da požute ako su previše izložene suncu. Na vrijednost starih setova najviše utiču figurice i posebni dijelovi koji dolaze samo u tom setu.

Na primjer, možemo uzeti set 'UCS Slave1', koji jedini ima ogroman prednji prozor broda koji nije napravljen nigdje drugo. Samim tim ako neko pokuša da iskombinuje svoje kockice i napravi taj brod, jednom kad dođe do tog dijela, nema čime da improvizuje. Jedina opcija je da kupi posebno taj dio, što se ne isplati, jer košta kao pola broda", ističe Sandro.

On je dodao da je isto tako i s figuricom koja je došla uz taj set. Ona može na prvi pogled da izgleda kao i svaka druga koja je došla prije nje, samo što sad ima nekoliko detalja više na rukama, kacigi, tijelu itd. I to joj odmah diže cijenu. Neke figurice znaju biti i preko 30 dolara.

Kada je kolekcionarstvo u pitanju, bitno je imati što rjeđi primjerak stvari koju sakupljate, te ponekad čak i greške kod proizvođača podižu cijenu. No, kod "Lega" to i nije uvijek slučaj.

"'Lego' inače ne pravi puno grešaka. U svojih 100+ setova sam imao samo jedan pogrešan djelić. Kockica koja je predstavljala kosu nije mogla da se spoji sa glavom jer je umjesto okruglog dijela za spajanje on bio četvrtast. Poslao sam sliku 'Legu' i oni su mi u rekordnom roku poslali novi dio. Ja to vidim kao nešto što je neupotrebljivo, a ne nešto što vrijedi više. Jedino mi je zanimljivo kada vidim da je neko dobio figuricu koja ima totalno pogrešnu grafiku na sebi. To bi već moglo da utiče na cijenu figurice u pozitivnom smislu", naglasio je Sandro.

Požalio se i da mu prašina predstavlja pravi problem te da, s obzirom na to koliko setova ima, mora da čisti svaki drugi dan.

U Banjaluci, kaže, ne poznaje nikog ko dijeli istu ljubav prema legu iz "Ratova zvijezda", ali da prati razne kolekcionare preko interneta. I sam je napravio Instagram profil departed.bricks na kojem postavlja fotografije i komunicira s ljudima o "Ratovima zvijezda" i legu.

"Instagram sam napravio početkom 2018. i do danas ima skoro 5.000 pratilaca. Napravio sam ga iz razloga jer i sam volim da gledam razne kreacije i setove od lega na internetu. Super je kada mogu da imam interakciju sa drugim ljudima koji dijele isti hobi kao ja. Da čujem razne priče kako su oni ušli u to i koji im je set najdraži. Jesu li napravili nešto originalno, pa žele da pokažu ili samo izlažu originalne setove kao ja. Preko ovog profila s ljudima analiziram neki tek najavljeni set koji vidimo samo na slikama i razmatramo šta se s njim sve može", priča Sandro.

Da biste vidjeli Sandrovu impozantnu kolekciju, morate da ga zapratite na Instagramu ili da ga kontaktirate - možda vas pozove kod sebe kako bi vam sve to pokazao i podijelio svoju ljubav prema istom s vama. Jer, kako ističe, za ideju izložbe svoje kolekcije nije baš zagrijan, bar ne kod nas. A ako bi mu se pružila prilika da sve izloži negdje drugo, ne vidi način kako bi je prenio.

"Radije bih je čuvao za svoju djecu ili eventualno ako se desi da je neki set dobio ogromnu popularnost i odjednom košta deset puta više nego originalno, onda bih ga prodao", naglasio je Sandro.

"Han Solo" kolekcija za najnoviji film:

"Han Solo" setovi su izašli nekoliko mjeseci prije filma. Obično izađu u dva intervala. Jedan na ljeto, drugi na zimu. Prvi talas setova ne otkriva previše o filmu, a onaj sljedeći rekreira neke ključne scene iz filma.

"Ja sam već kupio sve sem jednog seta što se tiče 'Han Solo' filma. Taj set je novi-stari 'Millenium Falcon'. Pošto posjedujem najveći lego set ikad napravljen, takođe 'Millenium Falcon', nisam vidio poentu da kupujem manju verziju", ispričao je Sandro.

Najveći Lego set

Kako ističe, Sandru je najdraži set "UCS Millenium Falcon Ultimate Collector Series".

"Detalji su nevjerovatni na njemu i ogroman je. Kada ga vidite uživo, dah vam zastane. Mislim da je to glavni set za sve lego kolekcionare. Dragi su mi i neki stariji setovi iz 1999, kada je 'Lego' i počeo da pravi setove iz 'Ratova zvijezda'. Ali to je više zbog nostalgije. Oni su previše kockasti i fali im detalja, ali je sjajno uporediti stari dizajn s novim", rekao je Sandro.