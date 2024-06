Banjalučanin Sergej Stupar iduće sedmice odlazi na liječenje u Moskvu

BANJALUKA - Prikupljeno je dovoljno novca za odlazak u Moskvu i nastavak liječenja dvadesetogodišnjeg Sergeja Stupara iz Banjaluke, koji je nakon saobraćajne nesreće pao u komu, i koji je ujedinio srca mnogih dobrih ljudi koji su na razne načine učestvovali u prikupljanju novčanih sredstava.

Potvrdila je to za "Nezavisne novine" Svjetlana Bednaš, Sergejeva majka, koja ističe da je plan da u utorak ili srijedu sljedeće sedmice Sergej krene put Moskve.

"Jednog od ta dva dana sigurno krenućemo iz Beograda za Moskvu, a Sergej će biti prebačen iz Gradiške do Beograda medicinskim helikopterom. Sergej je u dobrom stanju, sredstva su prikupljena, ostalo je tu možda još nešto sitno da se skupi, ali ja trenutno imam novac koji je meni potreban da mi odemo i da se to liječenje započne.

Iskreno se nadam da će od našeg dolaska u Moskvu sve ići nabolje i da ćemo se vrlo brzo vratiti normalnim avionom u Banjaluku", kazala je Bednaševa.

Napominje da Sergeja u Rusiji očekuje eksperimentalni vid liječenja.

"U pitanju su terapije matičnim ćelijama koje se rade samo u toj jednoj klinici u Moskvi i u još jednoj klinici u Kini. Radi se po principu da se uzimaju njegove matične ćelije, koje se potom ubrizgavaju u oštećena tkiva u mozgu. Terapija traje godinu dana, s tim da su meni ljekari iz te klinke rekli da bi se prvi rezultati mogli vidjeti čak i nakon dva mjeseca. Naravno, to se sve uzima sa dozom rezerve, jer ja sam u ovih jedanaest mjeseci naučila da tu nema nekih pretjeranih garancija, ali se rukovodim tim da je to klinika koja je pomogla malom Milošu Božoviću, a ja sam preko njegovih roditelja i saznala za tu kliniku. Oni su napravili veliki napredak, a s obzirom da je to dječak koji je skoro deset godina bio u komi i u mnogo gorem stanju od mog Sergeja, i iz te tačke gledišta kada posmatram situaciju, ja se za svog Sergeja nadam potpunom oporavku", objašnjava Bednaševa.

Prema njenim riječima, Sergej je fizički jako dobro, zdrav je i nema nikakvih problema.

"Što se tiče svijesti, on u zadnje vrijeme nama svima izgleda puno više prisutan, ali teško je to riječima objasniti. Nije to svijest u pravom smislu svijesti, ali mi smo sigurni da je on u nekim momentima više prisutan i više nas čuje i osjeti nego što je to bilo ranije. Čak su i njegove fizioterapeutkinje primijetile da je par puta dizao ruku na komandu, što je ogromna stvar, ali tu je jako nezahvalno pričati o bilo čemu. Zato ja jedva čekam da odemo u Moskvu i da ruski ljekari naprave pravu procjenu njegovog stanja i onda da se sa te tačke krene dalje", priča Sergejeva majka.

Drhtavim glasom ističe da, što se tiče pomoći grada Banjaluke i svih građana, o tome ne može da priča bez emocija.

"Čitav grad se digao da pomogne. Od srca hvala svima, ko god je učestvovao, okrenuo broj telefona, ko god je uplatio sredstva na žiro račun. Svim ljudima koji su organizovali masovne akcije, koje se i sad dešavaju, a znam i za akcije koje su planirane u narednom periodu. Ja sam svim tim ljudima zahvalna do kraja svog života i nikada se neću moći dovoljno zahvaliti svima koji su učestvovali i pomogli.

Odazvale su se mnogobrojne osnovne i srednje škole, kao i Sergejeva osnovna škola, koja je prikupljala sredstva u dva ili tri navrata, i srednja takođe, vjerujte da nemam riječi. Mislim da nema institucije u gradu koja se nije uključila u pomoć i hvala im", kazala je Sergejeva majka.

