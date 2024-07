Banjalučanin Sergej Stupar stigao na liječenje u Moskvu

MOSKVA – Sergej Stupar (20) iz Banjaluke stigao je na liječenje u kliniku u Moskvu, potvrdila je njegova majka Svjetlana Bednaš na društvenim mrežama.

Čitava Banjaluka ujedinila se da pomogne ovoj predanoj majci, da bi njen sin, koji je nakon saobraćajne nesreće pao u komu, dobio priliku da počne eksperimentalni vid liječenja matičnim ćelijama, dostupan jedino u Rusiji i Kini, kako je ranije za "Nezavisne" kazala Sergejeva majka.

Ona je na društvenim mrežama podijelila iskustvo sa putovanja i kako je napisala na Instagramu, sve je prošlo u najboljem redu.

"Sergej je put podnio bez ikakvih problema. Smjestili smo se u bolnicu, danas počinjemo sa pretragama, a nakon toga sa terapijom, a najbitnije je da je glavni doktor jako optimističan", napisala je Bednaševa.

Na Instagramu je objavila i video zapis u kome se vidi kako je prošao transport Sergeja helikopterom, i kako je navela do neba je zahvalna Helikopterskom servisu Republike Srpske koji su bili uključeni u komplikovanu proceduru njihovog odlaska na liječenje u Rusiju.

"Broj 1413 je još uvijek aktivan i ovim putem vas molim da zovete taj broj, fali jos 50 hiljada KM do čitavog iznosa koji je potreban za ovo liječenje! Ako smo došli do ove tačke možemo jos ovo malo izgurati pa da nam se Segi vrati iz Moskve redovnom linijom Moskva- Beograd", navela je Bednaševa.

Kako je ranije kazala za "Nezavisne" Sergeju će na liječenju uzimati matične ćelije, koje će potom biti ubrizgane u oštećena tkiva u mozgu.

"Terapija traje godinu dana, s tim da su meni ljekari iz te klinke rekli da bi se prvi rezultati mogli vidjeti čak i nakon dva mjeseca. Naravno, to se sve uzima sa dozom rezerve, jer ja sam u ovih jedanaest mjeseci naučila da tu nema nekih pretjeranih garancija, ali se rukovodim tim da je to klinika koja je pomogla malom Milošu Božoviću, a ja sam preko njegovih roditelja i saznala za tu kliniku. Oni su napravili veliki napredak, a s obzirom da je to dječak koji je skoro deset godina bio u komi i u mnogo gorem stanju od mog Sergeja, i iz te tačke gledišta kada posmatram situaciju, ja se za svog Sergeja nadam potpunom oporavku", kazala je ranije Bednaševa za "Nezavisne".

