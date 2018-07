Banjalučanin u BiH pronalazi rekordne primjerke tartufa

Komentari: 1

Zaboravi INAT budi PAMETAN

pa da, ja (iz dijaspore) kad cujem ono nase "tako ti to kod nas" odmah mi se smuci. nas narod jednostavno ne zna prepoznati prilike da se isproba nesto novo, kao u drugim zemljama, jer to moze zivot i kulturu obogatiti. ako nekoga nesto zanima onda samo da li se moze preko noci postati milioner, to je ovaj covijek dobro reakao. steta, mi samo peceno prace, grah, sarmu, pitu i sve ponovo. kad dodjem u nasu lijepu rep. srbsku nigdje ne idem na veceru jer ljudi ne znaju kuhati i nemaju ni ljubavi za ono sta rade. odem u restoran u italiji ili spaniji pa cak i njemackoj, ne znam od muke sta da narucim, nikad dosadno. eto pa svidjalo se to nekom ili ne ali kod nas vlada opsta letargija, i to ne samo u kuhinji. hranimo se kao prije sto godina ali vrijeme tece dalje, ali da vidite kako me poprijeko gledaju kad kazem : ne mogu jesti stalno jedno te isto i to cesto napravljeno bez ljubavi, to srbska domacica ne zeli cuti, jer NASA JE HRANA JE NAJBOLJA NA SVIJETU :-) ali samo oni koji su obisli svijet mogu to da kazu a meni nije poznato da je to ikad iko rekao :-( ali dobro, imamo 5-6 dobrih proizvoda, mada u italiji imas oko 5000 - 6000 hiljada. samo ako te nista ne zanima ostajes glup. radoznali ljudi su u definitivno u prednosti.