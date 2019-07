Banjalučanin upecao soma od 26 kilograma

BANJALUKA - Milenko Čudić (70) iz Banjaluke koji je član Sportsko-ribolovnog društva „Stublaja“ iz Srpca na istoimenom jezeru upecao je soma teškog 26 kilograma što je najveći trofej u njegovoj petnestogodišnjoj ribolovačkoj karijeri.

„Samo što je počelo da sviće kad se jedan štap zatresao i savio do same vode. Odmah sam znao da je riječ o kapitalcu, ali nisam se nadao ovakvom ulovu. Više od sat vremena sam se borio sa grdosijom, ali sam uspio da ga izvučem na obalu“, kaže Čudić.

On dodaje da su radnici u njegovoj mehaničkoj radionici naučili da ih iznenadi svojim ulovom, jer je često znao sa Stublaje da donese šarana ili amura teškog nekoliko kilograma, ali kaže da su i oni bili iznenađeni kada im je pokazao soma grdosiju.

Ipak, poseban kuriozitet vezan za ovaj ribolovački uspjeh je to što je istoga dana i njegov sin Saša ostvario ribolovački podvig, ali na drugom mjestu. Saša koji je potpredsjednik banjalučke skupštine gotovo u isto vrijeme kada i njegov otac na Stublaji na rijeci Uni kod Novog Grada ulovio je soma teškog pet kilograma. On kaže da mu je to najveći ribolovački uspjeh na ovoj rijeci i priznaje da je požurio da se pohvali pred ocem.

„Poslao sam mu fotografiju da se pohvalim, kad je umjesto čestitke od njega stigla fotografija soma grdosije. Naravno da to nije nimalo pokvarilo moju radost. Naprotiv, ponosan sam na oca koji je pokazao da još i te kako imam šta da naučim od njega o ribolovu“, kaže Čudić junior.

(Glas Srpske)