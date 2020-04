Banjalučanka početnicima poklanja online kurs šivenja

Dok oni koji znaju šiti svoj doprinos u krizi izazvanoj virusom korona daju tako što šiju i poklanjaju zaštitne maske, Tihana Todić, vlasnica brenda "Treehana", odlučila je da putem besplatnih online kurseva sve zainteresovane nauči šiti da bi i sami posjedovali ovu, sada više nego ikada vrijednu vještinu.

Todićeva je u razgovoru za "Nezavisne" rekla da je za svaku pohvalu što ljudi koji znaju da šiju prave i poklanjaju zaštitne maske, ali da smatra da bi svi i inače trebalo da znaju šiti.

"To ne moraju biti komplikovane stvari, mogu naučiti tek toliko da znaju promijeniti rajsferšlus. U posljednjem vremenu nisam naišla na mnogo ljudi koji to znaju. Važno je da se nauči šiti, bez obzira na to da li se nalazimo u krizi ili ne", kazala je Todićeva.

Dodala je da je na ideju da organizuje besplatan online kurs šivenja došla jer se svako na neki način u novonastaloj situaciji uzrokovanoj kovidom-19 trudi dati svoj doprinos.

"Svako se trudi na svoj način da ljudima olakša vrijeme koje provode u kući, da im ne bude dosadno. Planirala sam ovo i mnogo ranije, ali nisam nikada našla dovoljno vremena, a prije 15 dana sam počela da snimam video-klipove u kojima podučavam šivenje", rekla je Todićeva.

Prvi video koji je objavljen prošle sedmice pregledalo je oko 3.000 ljudi.

"Ugodno sam iznenađena reakcijama, mnogo se ljudi zainteresovalo za to, a video-klipovi nisu čak ni bili promovisani već samo postavljeni na Facebook stranici 'Treehana'", objasnila je Todićeva.

Navela je da zasada imaju dva videa te da će u narednih nekoliko dana postaviti još jedan ili dva.

"Odlučila sam da u prvom videu kursa krenem od samog početka, jer sam pretpostavila da ima ljudi koji se nikada nisu susreli s radom na šivaćoj mašini. U prvom videu sam pokazala podešavanje mašine, kako koje dugme da namjeste, kako da uvuku gornji i donji konac. Krenuli smo od početka i lagano ćemo ići prema komplikovanijim stvarima", rekla je Todićeva.

Dodala je da je svim zainteresovanim pokazala i prve štepove, a radili su i šivenje najosnovnijih oblika torbice/nesesera.

"Smatram da nema smisla da im pokazujem odmah kako da sašiju haljinu ili sako ako ne znaju početne korake", kazala je Todićeva.

Ova mlada djevojka je prije četiri godine odlučila da osnuje svoj brend, jer je željela da nakon fakulteta počne samostalno raditi.

"Apsolvent sam na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a svi znamo da kod nas nema mnogo fabrika u kojima bi se mogao raditi dizajn tekstila i odjeće, te je tako brend nastao iz hobija i šivala sam garderobu za sestru i prijateljice, nakon čega sam na društvenim mrežama počela da objavljujem svoje radove", navela je Todićeva.

Istakla je da je naziv brenda kombinacija njenog imena i engleske riječi za drvo koje predstavlja četiri godišnja doba, jer se u modi svaka kolekcija mijenja upravo kroz godišnja doba.