Banjalučanka rodila trojke: Mali heroji Marija i Marko stigli kući, još čekaju Luku

BANJALUKA - Iako na samom početku trudnoće nisu bile dobre prognoze, Banjalučanka Maja Krupljanin (34), koja je prije mjesec i po rodila trojke u Beogradu, u petak je iz bolnice izvela i drugu bebu, dječaka Marka, s tim da je djevojčica Marija izašla nešto ranije, a sreća će biti potpuna kada im se pridruži i najmanji Luka.

Njena porodica ove praznike dočekuje sa još većom radošću, bogatiji su za tri nova člana, a to im je i najveći poklon u novoj godini.

Kako za "Nezavisne novine" priča ova ponosna i hrabra majka, ona je cijeli život maštala da ima mnogobrojnu porodicu, a to se sada i ostvarilo.

"Ja sam učiteljica, volim djecu, rad s njima, i baš se radujem tom danu kad ćemo svi biti na okupu. Oduvijek sam željela da imam nekoliko djece, jer sam odrasla sama sa majkom, ali se nisam nadala da će to biti tako brzo", priča kroz smijeh ova Banjalučanka.

Prema njenim riječima, Luka je još na respiratoru, i to zbog problema koji inače imaju prijevremeno rođena djeca, ali je najbitnije da je stabilan.

"Marko je izašao u petak, dok će Luka sačekati još neko vrijeme da se pridruži bratu i sestri. Iako se nismo nadali, Marko nam se pridružuje baš sada za Božić, i srećni smo zbog toga, a tek ćemo biti kad budemo svi na okupu", ističe Krupljaninova, koja se porodila 18. novembra u GAK "Narodni front".

Kako kaže, tri godine su pokušavali da imaju djecu, a kada se odlučila za vantjelesnu oplodnju u Banjaluci, iz prvog pokušaja je uspjela da zatrudni. Ipak, mnogo strpljenja, borbe, suza i teških trenutaka je prošla, jer prognoze ljekara nisu bile dobre.

Kontrole, ležanje u bolnici po nekoliko dana, i to sve do trenutka kada je u 32. nedjelji trudnoće pukao vodenjak i kada je morala ići na hitan carski rez.

"Nakon što sam zatrudnjela, vrlo brzo sam saznala da se jedan embrion podijelio i da je to visokorizična trudnoća. Išla sam kod nekoliko ljekara u Banjaluci i svi su me savjetovali da izvršim embrioredukciju dva ploda, tj. jednojajčanih blizanaca, dječaka. Trudnoća je, inače, daleko rizičnija kada su u pitanju jednojajčani, nego dvojajčani blizanci. No, ja nisam mogla da se pomirim s tim, htjela sam da pokušam i da dam šansu za sve troje. Inače, dr Nenad Stevandić mi je dosta pomogao i uputio kad mi je bilo najteže. Nakon toga sam otišla u Beograd i počela paralelno voditi trudnoću u Beogradu i Banjaluci, i to na UKC RS kod dr Ećim, a u Beogradu kod profesora dr Željka Mikovića", pojašnjava Krupljaninova.

Nakon sedam dana od porođaja Maja je zajedno sa bebama prebačena iz "Narodnog fronta" na Institut za neonatologiju u Beogradu, s tim da je djevojčica Marija, koja je bila i najnaprednija, izašla iz bolnice pred Novu godinu.

"Suprug i moja majka su s njom preko dana, a ja sam u tom periodu sa dječacima u dnevnoj bolnici, zatim naveče idem kući i budem s njom. Često je dosta teško, ali i lijepo. Najbitnije je da imam podršku najbližih, hvala Bogu. Čim su djeca dobro, i ja sam dobro", priča kroz smijeh ponosna majka i dodaje da je samo bitno da su djeca živa i zdrava, i da sve ide u dobrom pravcu.

"Još samo čekamo Luku, čiji će oporavak vjerovatno biti dosta duži, jer je on bio u velikoj krizi, ali je ostao živ. On je na porođaju imao svega 940 grama, Marija 1.700, a Marko 1.440 grama. Ipak, dosta su napredovali, pa Luka sada ima već kilogram i po, a ostali već više od dva kg", zaključila je ona.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.