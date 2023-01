Banjalučanka se odrekla kćerke i zeta preko novina

BANJALUKA - U jednim dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini osvanuo je oglas u kojem se jedna Banjalučanka odrekla kćerke i zeta.

Naime, iako je fraza "odreći ću te se preko novina" nekada bila prazna prijetnja, ovo, ipak, pokazuje da i danas ima osoba koje to žele učiniti.

Iako su razlozi za ovakvo odricanje nepoznati i zavise od slučaja do slučaja, sagovornici "Nezavisnih novina" otkrivaju zašto bi se neko odlučio na ovaj korak.

Banjalučki advokat Vladimir Dragičević kaže za "Nezavisne novine" da odricanje preko medija nema nikakvu pravnu snagu.

"Ovakva izjava nema pravno dejstvo u vidu porodičnog zakona, jer se roditelj ne može odreći svog roditeljskog prava, niti obaveze za izdržavanje djeteta dok god postoji takva obaveza", rekao je Dragičević.

Čak iako je cilj ovog odricanja porodično nasljedstvo, ova izjava takođe nema nikakve pravne posljedice.

"Ostavilac, u ovom slučaju gospođa koja se odriče, eventualno može isključiti nju kao nasljednika, ali samo testamentom", kazao je Dragičević i dodao da i u ovom slučaju moraju biti ispunjeni određeni uslovi.

"Može je isključiti iz nasljedstva samo putem testamenta, i to ako se navede da se osoba koju isključuje ogriješila o neke zakonske i moralne obaveze", zaključuje Dragičević.

U zakonu stoji da je to uvredljivo i grubo ponašanje prema ostaviocu, ili umišljajno činjenje krivičnog djela, kao i to da se nasljednik odao neradu ili nepoštenom životu, ali sve je to moguće samo putem testamenta.

Jasno je da ovaj oglas nema pravnu snagu, ali zašto bi se neko odlučio na ovaj korak, objasnio nam je sociolog Ivan Šijaković.

Prema njegovim riječima, onaj ko se odluči na ovakvu izjavu preko medija želi da to svi vide i čuju, dodajući da su novine nekad bile osnovno sredstvo informisanja, i sve što se dešavalo ljudi su mogli saznati preko novina, te da je to jedan od razloga zbog kojeg se ljudi odlučuju na ovakav postupak.

"To je jedan simboličan gest, on nema pravnu snagu, ali to za one koji žele da se to napiše nije ni bitno, to je za njih veoma teško. Najteži gest koji jedan roditelj može da učini prema deci je baš ovaj, a to može biti izraz velike ljutnje, nezadovoljstva, očaja", rekao je Šijaković.