Banjalučanki neophodan novac za liječenje, u funkciji humanitarni broj 1413

BANJALUKA - Jelena Karajica iz Banjaluke bori se sa opakom Kronovom bolešću zbog čijih posljedica je neophodna transplatacija bubrega.

Transplataciju je moguće obaviti u Turskoj, a za to joj je potrebno 175.000 evra, plus troškovi puta i oporavka, a da bi se došlo do tog iznosa pokrenuta je akcija prikupljanja novca.

U funkciji je i m:tel humanitarni broj 1413, pozivom na koji humani ljudi mogu darovati jednu konvertibilnu marku za Jelenino liječenje.

Donacije je moguće uplatiti i putem LINKA preko platforme GoFundMe.

