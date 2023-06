Banjalučki tatu majstor prvu tetovažu uradio na svom tijelu

BANJALUKA - Umjetnost tetoviranja mijenjala se tokom godina, od stilova, oblika, do trendova, ali se promijenio i negativan stav društva prema osobama koje imaju tetovaže, kao i prema tatu majstorima, kazao je za "Nezavisne novine" Aleksandar Jagodić iz Banjaluke, koji se umjetnošću oslikavanja tijela bavi već sedam godina.

Naš sagovornik je na tatu kongresu "Great Heart Art", koji je održan od 23. do 25. juna, u sportskoj dvorani "Ranko Žeravica" u Beogradu, osvojio prvo mjesto u kategoriji "Best of Entertainment", kao i nagradu "Best of Day".

Ističe da mu prvo mjesto na ovako značajnom kongresu znači mnogo, a na nagrađenoj tetovaži nalazi se lik jednog od najboljih američkih repera Kristofera Volasa, koji je poznatiji pod umjetničkim imenom Bigi.

"Napravio sam skicu sa njegovim likom i dugo sam tražio klijenta za tu temu, jer se to kod nas malo teže nalazi, ali sam srećom imao uspjeha. Bigi mi je donio sreću, prvo mjesto u kategoriji zabave, a plasirali smo se i za nagradu najbolji rad dana, koju sam, takođe, osvojio", objašnjava Jagodić i dodaje da je za nagrađenu tetovažu bilo potrebno izdvojiti sedam sati aktivnog rada.

"Djevojka na kojoj sam radio tetovažu izdržala je fantastično proces tetoviranja, bilo je veoma toplo, posebno prvi dan kongresa, dok su ostala dva dana bila lakša za podnošenje. Posebno mi je drago što postoje ovakvi kongresi koji razbijaju predrasude o ljudima koji imaju tetovaže. Sve više vlada mišljenje u društvu da je ovo zaista vrsta umjetnosti. Naravno, i dalje postoje ljudi koji ne vole tetovaže, ali nemaju negativan stav kada vide nekoga sa ukrašenim tijelom, ili je takvih predrasuda sve manje", objašnjava kroz osmijeh Jagodić.

Napominje da je kongres u Beogradu bio humanitarnog karaktera, sav prikupljeni novac od učesnika i posjetilaca biće doniran u humanitarne svrhe, i kako kaže, izuzetna mu je čast i zadovoljstvo što je bio dio te priče koja je okupila više od 120 tatu majstora iz svih krajeva regije.

"Ljudi koji vole tetovaže prepoznaće imena kao što su Zoran Gavrić, Ivan Ekser, Milan Smiljanić i Milan Četnik. Bilo je zadovoljstvo vidjeti sve te umjetnike, njihove radove, kao i ljubitelje umjetnosti tetoviranja. Ovakvi kongresi su idealna prilika da se razmijene iskustva, ali i da se uživa u pozitivnoj energiji koja je vladala ta tri dana", kaže Jagodić.

Naš sagovornik već sedam godina radi kao tatu majstor, a prve tetovaže uradio je na svom tijelu.

"Cijeli život me zanimala umjetnost i crtanje, posebno tetoviranje, tako da sam sakupljao novac i kupio prvu opremu, koja i nije bila skroz profesionalna. Uzeo sam umjetnu kožu, ali sam brzo shvatio da to nije dobar način, pa sam prve radove radio na sebi, a kasnije i na prijateljima. Vježbao sam, usavršavao razne tehnike i imam pune ruke posla sa mojim kolegama u tatu studiju 'Rembrandt' u Banjaluci", priča Jagodić.

Ističe da je tokom ovih sedam godina imao čudnih zahtjeva za tetovaže, ali sve što je neobično predstavlja i veći umjetnički izazov.

"Mnoge tetovaže nose određenu vrstu simbolike, ali često se desi da ljudi traže da je nešto estetski lijepo, što je sasvim u redu. Tetovaže su ukras na tijelima, bilo da nose neko značenje ili ne. Dešavalo se da klijenti traže motive koji možda i nisu lijepi, trudim se da ih odgovorim, savjetujem, jer tetovaže su nešto trajno, ali na kraju ipak uradim ono što se od mene traži. Većina prihvata savjete, jer su i došli kod mene zbog povjerenja u moj rad i iskustvo", objašnjava Jagodić.

Savjetuje svima koji razmišljaju o prvim trajnim ukrasima na tijelu da dobro razmisle o toj odluci, jer će ih nositi cijeli život.

"Imao sam ljude koji su dolazili da prepravljaju tetovaže, obično se radi o imenima bivših ljubavi. To nije nemoguće uraditi, ali zato klijentima savjetujem da dobro razmisle o takvim odlukama, kao i stilovima koje žele", zaključio je Jagodić.