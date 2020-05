Banjaluka dobila prvu vojnu ambulantu u BiH

BANJALUKA - Prva vojna ambulanta u BiH otvorena je u srijedu u kasarni "Kozara" u Banjaluci, u prisustvu visokih zvanica s različitih nivoa.

Kako je istaknuto, objekat je koštao oko pola miliona maraka, a realizovan je zahvaljujući pomoći Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH. Takođe, rečeno je da će ovaj objekat, koji je prethodno bio potpuno devastiran, biti opremljen najsavremenijim uređajima, a plan je da osim za pripadnike Oružanih snaga i Ministarstva odbrane vrata ambulante budu otvorena i Banjalučanima i drugim građanima. Osim objekta u Banjaluci, u planu je uskoro otvaranje sličnih objekata u Sarajevu, Čapljini i Tuzli.

Sifet Podžić, ministar odbrane BiH, zahvalio je Vladi Britanije i Glavnom štabu NATO-a u Sarajevu na saradnji da se realizuje ovaj projekat. On je rekao da je primjer kovida-19 pokazao da Oružane snage i civilne vlasti mogu da sarađuju, te da i ovi objekti treba da budu u službi svih građana.

"U budućnosti planiramo razvijati ovu službu i staviti je na raspolaganje svima kao što smo radili u prethodnom periodu dok smo se borili s pošasti kovida-19", rekao je Podžić.

On je istakao da je u toku postupak registracije vojnih lokacija, a na pitanje dokle se stiglo u realizaciji Programa reformi, koji je Predsjedništvo BiH prije pola godine predalo u NATO centralu u Briselu, Podžić je naglasio da se provode 63 različite aktivnosti, uglavnom tehničke prirode, a da će 3. juna biti predstavljeno sve što je do sada urađeno.

Metju Fild, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je da je ova moderna ambulanta, izgrađena uz pomoć njegove zemlje, još jedan korak ka modernijim, osposobljenijim i još bolje opremljenim Oružanim snagama.

"To je bio naš zajednički napor i zato je to naš zajednički uspjeh", rekao je on, zahvalivši Ministarstvu odbrane, Oružanim snagama, NATO štabu u Sarajevu i izvođačima radova. Dodao je da je podrška vlasti na različitim nivoima bila ključna. "Ostajemo veliki prijatelj BiH i nastavićemo pomagati", rekao je Fild.

Senad Mašović, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, rekao je da je od osnivanja Oružanih snaga tekao posao stvaranja uslova za adekvatnu zdravstvenu zaštitu pripadnika Oružanih snaga i Ministarstva odbrane.

"Od 2016. godine, zaključno sa današnjim datumom, intenzivno se radilo na stavljanju u funkciju novog objekta medicinske zdravstvene zaštite za pripadnike Oružanih snaga i danas u konačnici to imamo. Ovo je samo početak nečega što znači uspostavu vojnog zdravstva za potrebe OS BiH, a i građana širom BiH", rekao je on.

Dodao je da se u SAD, Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Italiji, Grčkoj i Turskoj školuju pripadnici Oružanih snaga koji će biti osposobljeni kao vojni ljekari i da se dio njih već nalazi u vojnoj službi.

Vilijam Džej Edvards, komandant NATO štaba u Sarajevu, rekao je da otvaranje ove ambulante predstavlja kulminaciju saradnje svih institucija, koja znači ne samo osposobljavanje objekta, već i investiciju u ljudski kapital i medicinske profesionalce.