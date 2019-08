Banjaluka i Mostar ključaju na 36 stepeni, sutra do 38

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje veoma toplo vrijeme uz temperaturu vazduha i do 38 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro i sunčano, dok će tokom dana biti veoma toplo i sparno sa vrućinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 18 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 36, na jugu ponegdje do 38 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, promjenljiv ili sjeverni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u BiH preovladava vedro vrijeme.

Banjaluka i Mostar danas su bili najtopliji gradovi u kojima je u 14.00 časova izmjereno 36 stepeni Celzijusovih.

Na Bjelašnici je u isto vrijeme bilo 20 stepeni, na Čemernu 27, na Han Pijesku 28, na Mrakovici i na Ivan Sedlu 29, u Gacko, Nevesinje i na Sokolcu 30, u Neumu 31, u Mrkonjić Gradu, Srebrenica, Livnu i Bugojnu 32, u Bileći, Novom Gradu, Srpcu, Šipovu, Tuzla i Gradačcu 33, u Bijeljini, Doboju, Rudom, Trebinju, Brčkom, Foči i Sarajevu, Grudama i Sanskom Mostu 34, u Višegrad, Prijedoru, Ribnik i Bihaću 35 stepeni Celzijusovih.