Banjaluka najskuplja za život

BANJALUKA - Za osnovne životne potrebe u Banjaluci potrebno je izdvojiti više novca iz kućnog budžeta za razliku od ostalih gradova u RS, pokazuje računica potrošača, a pored viših cijena stanova i cijena najma, skuplji su i gradski prevoz, meso, kafa i piće u kafićima, frizerske i druge usluge.

Cijena gradskog prevoza u Banjaluci iznosi 1,80 KM (pojedinačna karta), dok se u Prijedoru za gradsku voznu kartu mora izdvojiti 0,30 KM manje, kako nam je rekao Mićo Rokvić, izvršni direktor preduzeća "Autotransport" iz Prijedora.

"Cijena karte gradskog prevoza je 1,50 KM, a prije 1. marta, prije poskupljenja, bila je 1,30 KM", rekao je Rokvić.

Istu cijenu za voznu kartu kao Prijedorčani, moraju izdvojiti i građani Bijeljine.

Goran Tekić, finansijski direktor "Semberija transporta" iz Bijeljine, kaže da je cijena od 1,50 KM već dugo vremena tolika, te da pojedinačne karte nisu poskupjele nakon akciza i poskupljenja goriva.

Za najam jednosobnog stana u Banjaluci potrebno je izdvojiti od 300 do 600 KM, dok je u Prijedoru cijena najma takvog stana od 200 do 400 KM, a u Bijeljini od 150 do 300 za mjesec.

Pojedine vrste mesa su takođe, kao što smo već pisali, najskuplje u najvećem gradu RS, te kilogram teletine bez kosti košta 23,95 KM, u Bijeljini 16,37, Trebinju 19,76, Doboju 17,93 KM, Prijedoru 19,61 KM, a u Istočnom Sarajevu 19,73 KM.

Pored toga, više novca je potrebno izdvojiti i za šišanje, piće u kafićima, noćni život... Kako smo se uvjerili, i gorivo je jeftinije na pojedinim pumpama u Bijeljini za oko 0,20 KM po litru.

Rade Blagojević iz frizerskog salona "Davidof" iz Bijeljine kaže da cijena šišanja u ovom gradu zavisi od frizerskog salona i majstora koji šiša.

"Muško šišanje je u prosjeku od četiri do šest KM, dok ženska šišanja koštaju od 10 pa do 20 KM, u zavisnosti od dužine. Brijanje je od tri do šest KM", rekao je Blagojević.

U frizerskom salonu "Biki" u Doboju su nam rekli da je muško šišanje šest KM, a žensko sedam KM. Muško šišanje u Prijedoru je u prosjeku oko pet KM.

Banjaluka je skuplja i u ovom segmentu, te građani, u zavisnosti od salona, za muško šišanje izdvajaju od pet do čak 14 KM. Žensko šišanje u zavisnosti od dužine kose bez feniranja iznosi i do 20 KM.

Jedan Prijedorčanin kaže da je kafa u Prijedoru 1,30 KM, dok je u Banjaluci u kafiću koji posjećuje dvije KM.

"Nije to samo stvar kafe, čini mi se da su i cijene drugih usluga niže izvan Banjaluke", rekao je on.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže da je činjenica da u Banjaluci postoji tržište koje to može da plati, jer tamo gdje nema tržišta, ljudi, prihoda, cijene su manje.

"Objektivna situacija je takva da broj zaposlenih i rad firmi određuju i cijene na tržištu. Banjaluka ima administrativni centar koji isplaćuje plate, ima pošte, nekoliko tih velikih javnih preduzeća koja omogućavaju da praktično svakog mjeseca znate da će biti klijenata", rekao je Pavlović.

Istakao je da su tržište i kupovna moć dva elementa koji utiču na nivo cijena koji postoji u određenoj zajednici.

"U manjim mjestima koja nemaju zaposlenja, da biste preživjeli, morate prihvatiti da radite posao frizera i za manje para. To je prirodan proces koji se dešava i tržišno je definisan", rekao je Pavlović.

Cijena gradskog prevoza (pojedinačna karta)

Banjaluka............. 1, 80 KM

Prijedor..................1, 50 KM

Bijeljina...................1, 50 KM

Iznajmljivanje jednosobnog stana

Banjaluka....... 300 - 600 KM

Prijedor............200 - 400 KM

Bijeljina............. 150 - 300 KM