Banjaluka najtoplija u Evropi

BANJALUKA - Prema podacima Hidrometoerološkog zavoda RS u Banjaluci je u 15 časova izmjereno je 29,6 stepeni Celzijusa.

RTRS prenosi da je Banjaluka bila najtoplija u Evropi.

Prema podacima Federalnog hirometeorološkog zavoda, odmah nakon Banjaluke, kada je u pitanju BiH, bio je Sanski Most gdje je izmereno 29 stepeni Celzijusa.

"U Bihaću, Doboju i Rudom temperatura u 15 časova iznosila je 28 stepeni Celzijusa. U Bijeljini, Tuzli, Mostaru i Gradačcu izmjereno je 27 stepeni Celzijusa", podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U BiH sutra će biti veoma toplo vrijeme, a najviša dnevna temperatura dostizaće 30 stepeni Celzijusovih.

Ujutro se očekuje pretežno vedro i sunčano, a više oblaka biće na sjeveroistoku i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće pretežno do potpuno oblačno vrijeme, ali toplo za ovo doba godine. Krajem dana razvedravanje u sjevernim i južnim predjelima.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južni i jugozapadni, na momente i pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 14, na planinama od sedam stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27, na sjeveru i do 30, u planinama od 18 stepeni Celzijusovih.