Banjaluka najtopliji grad u BiH

BANJALUKA - Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda FBiH Banjaluka, Bihać i Prijedor su danas u 14 časova bili najtopliji gradovi u BiH sa temperaturom od 30 stepeni celzijusovih.

Sanski Most, Zenica i Zvornik su imali temperaturu od 29 stepeni, dok je 28 stepeni izmjereno u Gradačcu, Grudama i Tuzli. U Drvaru, Jajcu, Mostaru i Sarajevu izmjereno je 27 stepeni, dok je u Bugojnu izmjerena temperatura od 26 stepeni.

Široki Brijeg i Trebinje su imali temperaturu od 25 stepeni, dok je na Sokocu i u Livnu termometar dosegao vrijednost od 24 stepena. U Neumu je bilo 23 stepena, dok je na Bjelašnici bilo najhladnije, s temperaturom od ugodnih 11 stepeni.

Sutra se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura će biti od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 25 do 31 stepena.