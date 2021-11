Banjaluka traži od "Aerodroma RS" da formiraju vatrogasnu jedinicu

BANJALUKA - Grad Banjaluka uputio je u petak zahtjev "Aerodromima Republike Srpske" da u roku od 60 dana formiraju svoju vatrogasnu jedinicu i zaposle deset vatrogasaca, saznaju "Nezavisne".

Ugovor banjalučke Gradske uprave i "Aerodroma RS" istekao je 17. oktobra, a novim ugovorom, koji bi trajao godinu dana, grad traži da "Aerodromi RS" preuzmu finansiranje vatrogasaca koji borave tamo.

Dragan Babić, ovlašteni potpisnik Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalno teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice u Gradskoj upravi Banjaluka, istakao je da grad Banjaluka za finansiranje vatrogasaca na aerodromu gubi godišnje više od 550.000 KM.

"Plus, vatrogasci svako jutro idu našim vozilima na aerodrom, i to je trošak samo goriva najmanje 25 KM, plus amortizacija vozila, pa vi izračunajte koliko je to godišnje još novca, a sve plaća grad", naveo je Babić.

Naglasio je da bi novoosnovanoj jedinici na aerodromu u Mahovljanima banjalučki vatrogasci bili podrška i da bi obuka trajala najmanje šest mjeseci.

"Oni su na sastanku ranije rekli da traže da se produži ugovor na godinu dana, mi pristajemo na to, ali pod našim okolnostima. Pa pogledajte aerodrome u okruženju, svi imaju svoje vatrogasne jedinice i ja ne vidim ništa sporno. Mi svakako imamo mali broj pripadnika vatrogasne brigade i do kraja godine moramo zaposliti još 20 vatrogasaca", rekao je Babić.

Kaže da je razočaran saznanjem da se povećavaju plate radnicima "Aerodroma RS", a da se ne može formirati vatrogasna jedinica.

"Najlakše je preko tuđih leđa biti uspješan direktor i povećavati plate. Mi smo tražili da se našim vatrogascima takođe obezbijedi neki bonus, jer rade prekovremeno i noću, ali ništa od toga nije ispoštovano jer kažu da nemaju novca. Tražili smo i da se za 60 dana renoviraju prostorije u kojima budu jer su užasni uslovi u prostorijama u kojima borave", pojasnio je Babić.

Na pitanje šta ako se ne ispoštuje ovaj rok od 60 dana, Babić odgovara da će ugovor biti ništavan, ali da će konačnu riječ dati Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, koji je upoznat sa ovim problemom.

Sa druge strane, Milan Račić, direktor "Aerodroma RS", kratko je rekao da još nije pročitao prijedlog koji je poslala Gradska uprava Banjaluka, te da nema komentar.

U "Aerodromima RS" ranije su rekli za "Nezavisne" da su u prethodnom periodu imali odličnu saradnju sa gradom Banjaluka po pitanju angažovanja profesionalnih vatrogasaca Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice u spasilačko-vatrogasnoj službi na aerodromu.

Između ostalog, naveli su i da profesionalne vatrogasce kao svoje zaposlene plaća grad Banjaluka, dok "Aerodromi" obezbjeđuje neophodna vozila, sredstva i opremu, kao i periodične specijalističke obuke u skladu sa vazduhoplovnim propisima za profesionalne vatrogasce na aerodromu.