Bebi će operisati oko u Švajcarskoj

TREBINJE - Radio Trebinje, trebinjska kulturno-umjetnička društva i muzički estradni umjetnici Hercegovine su proteklog vikenda organizovali dva koncerta za desetomjesečnu Trebinjku Sofiju Radovanović koja je u nedjelju otputovala u Švajcarsku zbog operacije karcinoma oka.

U subotu su humanitarni koncert organizovali najprije Radio Trebinje i Ansambl nacionalnih igara "Jovan Dučić" Trebinje u prepunoj sali Doma mladih, gdje su, osim ANI "Jovan Dučić" nastupili i GKUD "Alat", KUD "Petrovo polje", KUD "Ljubinje", te muzičari Baka i Igor Planjanin, učenici Muzičke škole Trebinje i muška pjevačka grupa "Braća Kise i braća Lečić" iz Ljubinja.

U nedjelju je estradna umjetnica Mira Medan sa svojim bendom okupila nove humaniste iz Trebinja, Ljubinja i Mostara - Anida Ćušića, Milana Krulja, Semira Hrbinića Semu, Veljka Kovačevića i guslare Lazara Šegrta i Miloša Lečića, te ponovo GKUD "Alat Svislajon" Trebinje.

"Dobili smo rješenje od Fonda zdravstva i Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu koji su nam odobrili 60.000 franaka, koje su potrebne za prva tri mjeseca Sofijinog liječenja, ali je potrebno još mnogo više novca, jer će njeno liječenje trajati ne samo ta tri mjeseca, već dvije ili tri godine", kazala je Darija Živanić, tetka male Sofije.

Ona je potvrdila da su Sofijine predoperativne konsultacije zakazane za 7. februar, a 8. februara će djevojčica biti pod totalnom anestezijom kako bi bila detaljno pregledana i kako bi ustanovili dalje poteze.

Živanićeva je potvrdila da se humani ljudi na apel za pomoć odazivaju sa svih strana i zahvalila je svima koji su se i do sada odazvali.

Za sve one koji to još nisu uradili, a žele pomoći desetomjesečnoj bebi koja je zbog tumora već ostala bez jednog, a predstoji borba za drugo oko, to mogu učiniti uplatom na žiro račun 567-4415000-118321, Radovanović Vukica kod Sberbank, a kontakt telefoni su: 066/898-503 i 066/729-603.