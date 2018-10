Belgijanci oduševljeni prirodnim ljepotama "Banje Vrućice"

Zdravstveno-turistički centar (ZTC) "Banja Vrućica" u Tesliću konstantno bilježi rast broja noćenja inostranih turista. Tako je od januara do septembra ostvareno oko 170.000 noćenja, od čega se 40 odsto odnosi na goste iz inostranstva.

Sve je veći broj organizovanih grupa gostiju iz zapadne Evrope, naročito sa područja Holandije i Belgije. Da je "Banja Vrućica" stekla povjerenje svojih gostiju, pokazali su i gosti iz Belgije, koji su nakon mjesec dana od dolaska njihove prve grupe ponovo posjetili ovaj turistički kompleks.

Gosti iz Belgije imali su priliku da se upoznaju s ponudom ovog turističkog kompleksa, za koji imaju samo riječi hvale.

FASCINANTNO: "Prvi put sam u posjeti vašoj zemlji i prvi utisak je više nego dobar. Posebno sam zadovoljna smještajem, uslugom, prirodom koja vas okružuje, a naročito od svega prijatno sam iznenađena ljubaznošću i susretljivošću kompletnog osoblja, ali i ljudi u okolini, koji su, i pored svih poslovnih obaveza s kojima se svakodnevno susreću, uvijek nasmijani, i to je ono što je za mene fascinantno", rekla je jedna gošća.

Mark Madelejn, vlasnik turističke agencije iz Belgije, naglasio je da je bio u posjeti Srbiji, ali da je prvi put u posjeti Republici Srpskoj i BiH.

"Za vašu zemlju takođe me vežu posebne emocije jer je moja supruga porijeklom iz Modriče, a upoznali smo se u Belgiji prilikom njenog dolaska prije sedam godina. Zahvaljujući posjeti 'Banji Vrućici' imali smo priliku da se upoznamo s ponudom ovog centra, koji s pravom nosi epitet lidera u turizmu, ali i da steknemo neka nova prijateljstva", kazao je Madelejn.

SARADNJA: On posebno ističe profesionalnost Gorana Božića, izvršnog direktora za marketing i prodaju ZTC "Banja Vrućica", zbog izuzetne saradnje koja je ostvarena tokom njihovog boravka.

"On je ovdje od samog početka, od našeg dolaska u 'Banju Vrućicu' do samog odlaska, što je od izuzetne važnosti za cijelu našu grupu. Nama to zaista mnogo znači i prije svega govori o vama kao domaćinu. Imao sam brojna iskustva u mnogo većim turističkim mjestima, ali ovakvu organizaciju kompletnog osoblja još nigdje nisam doživio", rekao je Madelejn.

Ističe da ima u planu da posjeti kompleks "Banje Vrućice" i naredne godine i napravi nekoliko izleta u razgledanju turističkih atrakcija Republike Srpske.

U sklopu boravka u "Banji Vrućici" gosti iz Belgije su bili u posjeti Katoličkom marijanskom svetištu Velike Gospe na Kondžilu, kao i novoj poslovnoj jedinici Zdravstveno-turističkog centra "Banja Vrućica" - etno-selu Usora. Na ovaj način imali su priliku da se upoznaju s raznolikostima Republike Srpske i BiH.

REZULTAT: "Ova posjeta gostiju iz Belgije rezultat je našeg dugogodišnjeg rada i napora da svojom raznovrsnom ponudom privučemo što veći broj gostiju iz Evrope. Vjerujem da ćemo ovom posjetom, ali i zbog otvaranja avio-linije Brisel - Banjaluka otvoriti vrata nekim novim poslovnim prilikama, te u narednom periodu očekujemo još veći broj gostiju iz Belgije, ali i iz inostranstva. Takođe, ovim dolaskom gostiju iz Belgije dokazali smo da kompleks 'Banje Vrućice' ni u čemu ne zaostaje kada je riječ o evropskim standardima u svijetu turizma", rekao je Božić.

Gosti iz Belgije naglasili su da nose samo pozitivne utiske iz "Banje Vrućice" koje će podijeliti sa svojim sugrađanima koji još uvijek nisu imali priliku da posjete prirodne ljepote "Banje Vrućice".