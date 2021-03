"Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost" zazvonilo u Banjaluci

BANJALUKA - U znak podrške globalnom događaju "Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost", koji se već sedmu godinu organizuje u više od 100 berzi širom svijeta povodom proslave Međunarodnog dana žena, Banjalučka berza je u četvrtak organizovala vebinar pod nazivom "Održivi razvoj i liderstvo žena".

Cilj je bio podizanje svijesti o značaju djelovanja privatnog sektora u doprinosu jednakosti polova, i prikazivanje postojećih primjera kako bi se ojačala uloga žena na radnom mjestu, tržištu i društvu.

Događaj je organizovan uz podršku "Programa Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u vezi sa integrisanim principima životne sredine, društva i korporativnog upravljanja za poboljšanje investicija u Evropi i Centralnoj Aziji" i kompanije Advantis Broker.

Banjalučka berza se pridružila ostalim globalnim partnerima, među kojima su, pored IFC-a, i UN Women, UN Globalni dogovor, Inicijativa za održive berze (SSE), i Svjetska federacija berzi (WFE) s ciljem podizanja svijesti i podsticanja privatnog sektora da proširi mogućnosti za žene kao liderke, zaposlene i preduzetnice.

Direktor Banjalučke berze, Milan Božić, je predstavio rezultate nedavne studije o rodnoj raznolikosti u kompanijama koje kotiraju na Banjalučkoj berzi. Rezultati studije pokazuju da od analiziranih 380 kompanija učešće žena u odborima ovih kompanija iznosi 20,45%, dok je učešće žena na poziciji direktora 11,29% što je u odnosu na situaciju u drugim evropskih zemalja dosta viši procenat.

"Događaj u Banjaluci je još jedna prilika za sve nas da podignemo svijest o ulozi i mogućnostima privatnog sektora da unaprijedi rodnu ravnopravnost. Povećanje učešća žena u preduzetništvu, na rukovodećim pozicijama i na tržištu rada je ključno za povećanje produktivnosti i konkurentnosti u svim ekonomijama", rekla je Lada Buševac, šef kancelarije IFC-a u BiH.

"Jedan od ciljeva IFC-a je da do 2030. godine postignemo rodnu ravnotežu, odnosno 50% učešća žena, u nominacijama članova odbora gdje IFC ima kapitalni udio. Ponosni smo na činjenicu da smo do danas došli do 49% žena nominiranih od strane IFC-a u takvim odborima", navela je Merima Zupčević, Vođa programa korporativnog upravljanja, u IFC-u.

Gordana Drobnjak, direktorka Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, istakla je da je važno raditi na izgradnji ličnosti i samopouzdanju žena još od mlade dobi.

Evropski dobrovoljni penzijski fond je uspio da sve više žena angažuje kroz odbore i menadžment, te da su ove godine u potpunosti rodno ravnopravna kompanija sa 50% zaposlenih žena i 50% zaposlenih muškaraca.

"Ukoliko na tržištu rada postoji dovoljan broj žena koje su vrijedne, sposobne i radne, poslovna zajednica će to prepoznati i birati ne po polu, već po profesionalizmu i sposobnosti", rekla je Gordana Drobnjak.

"Jako je važno sistemsko rješenje, odnosno od samog osnovnog obrazovanja raditi na unapređenju vještina žena, jačanju uloga žena i na njihovom samopouzdanju, te razvoju organizacionih i menadžerskih vještina. Pored toga, bitno je naglasiti lojalnost žena gdje ženama plata nije primarna motivacija za davanje maksimuma na radnom mjestu, već i podsticajno radno okruženje“, navela je Jasna Zrilić, član izvršnog odbora Nove Banke a.d. Banja Luka.

"Važno da kompanije kroz vlastite korporativne politike pomognu u jačanju uloga žena. U našoj kompaniji imamo četiri žene koje su članovi Upravnog odbora. Nastojimo da pomognemo ženama da ispune svoje obaveze, bez da to ima negativnog uticaja na njihovo radno mjesto", navela je Marina Stupar, direktor kompanije Mira a.d. Prijedor.

"Advantis Broker" kao partner IFC-a na projektu "Governance for dugoročnu održivost" u BiH će i narednih godina raditi na promociji rodne ravnopravnosti, te aktivno učestvovati u organizaciji događaja kao što je "Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost" istakao je Branko Kecman, direktor "Advantis Broker" a.d. Banja Luka.