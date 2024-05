Beskrajna snaga volje: Ovako Milan niže uspjehe i u košarci i u MF marketingu

Odličan je u košarci, odlično mu ide i korporativni marketing i pun je planova. Na prvi pogled, bila bi to jedna sasvim obična priča, da je nije ispričao tridesetjednogodišnji Milan Jović, igrač Košarkaškog kluba invalida Vrbas iz Banjaluke i specijalista za marketing u Mikrofinu.

Kad smo kod planova, kaže Milan, osim onih marketinških, zahvaljujući njegovim kolegama ostvaruje se i jedan veliki, sportski. Milan se sprema za turnir košarkaških klubova osoba sa invaliditetom u ruskom Kazanju.

"Dobili smo poziv tima iz Kazanja da učestvujemo u turniru koji se održava od 27. maja do 1. juna, na kojem će nastupiti pet klubova iz Rusije koji su zaista na visokom nivou. Na moju inicijativu, moja firma i čitava MF grupacija me podržala, pa smo KKI Vrbas uručili vrijednu finansijsku donaciju za podršku turniru i organizaciji putovanja. Direktorica Mikrofina Milena Haneš donaciju je uručila na finalnoj utakmici BH prvenstva protiv Zenice, na kojoj smo ovjerili svoju desetu titulu", kaže Milan, koji je bio posebno ponosan što su na utakmicu došle njegove kolege iz uprave Mikrofina, MF banke i čitave grupacije.

"Nisu naše utakmice baš mnogo propraćene, pa je to svim igračima mnogo značilo, jer nema sumnje da je KKI Vrbas, sa svojim uspjesima, postao svojevrsni ambasador Srpske", kaže Milan.

Ovaj mladi čovjek, koji je zbog povrede kičme morao u kolica sa 18 godina, uspješan je u svemu što danas radi. On to objašnjava ovako – nakon što se nesreća dogodila, svega nekoliko dana pred njegovu maturu, i poslije niza operacija i rehabilitacija, trebalo je odlučiti da li se "zavući" u kuću ili nastaviti živjeti.

"Bilo je svakakvih prognoza ljekara, ali nije išlo. Nakon toga, zaposlio sam se u jednoj firmi za profesionalnu rehabilitaciju i tu sam proveo godinu i po dana, a onda mi se ukazala prilika u Mikrofinu. Ispričao sam svoju priču, oni su me prihvatili i dali ponudu koju sam objeručke prihvatio, iako mi je u početku sve to bilo neobično, jer sam se uvjerio da kod nas ljudi nisu navikli na osobe sa invaliditetom. Radim kao specijalista za marketing i izuzetno sam zadovoljan, jer je posao zanimljiv, turbulentan, lepršav. S obzirom na to da radimo na nivou grupacije i da je u pitanju koroporativni marketing, to je dodatni izazov", priča Milan, kojeg su kolege, kako kaže, dočekale sa mejlom dobrodošlice, poklonom i pićem u kafeteriji, a danas mu se čini da je godinu i po dana u kolektivu začas proletjelo.

"Zahvaljujući takvom odnosu, sad im dok čekamo lift kažem – neka, ja ću stepenicama, ili zaprijetim – ako me naljutite, ustaću!", kaže Milan kroz osmijeh.

Priznaje da mu je mnogo pomogao i sport kojim se bavi i odluka da, na nagovor prijatelja, dođe bar na trening u KKI Vrbas.

"Ranije sam se košarkom bavio rekreativno, a nakon što sam iz rodnog Teslića došao u Banjaluku, prijatelji su me pozvali da dođem u klub. Odradio sam nekoliko treninga, priznajem da se u početku činilo da su utakmice baš zahtjeve, ali sam se vrlo brzo u to zaljubio i to je sad sastavni dio mog života", kaže Milan, koji ujedno navija i za svoje kolege iz grupacije, "obične košarkaše", koji su od prošle godine dio IT lige u Banjaluci.

"Nakon samo jedne sezone uzeli su bronzu, pa s pravom očekujemo i zlato", kaže Milan, navikao na trofeje u svom košarkaškom klubu.

Za zdravo i zadovoljno radno okruženje

Milan nas je naučio novim vrijednostima, kaže direktorica Mikrofina Milena Haneš.

"Uz Milana, kao člana našeg radnog tima, osvijestili smo potrebe mladog sportiste u invalidskim kolicima i prepreke sa kojima se suočava kroz život, ali smo osvijestili i brojne načine na koje možemo biti podrška kroz zdravu radnu klimu i komunikaciju, uvažavanje, uključenost i razumijevanje", kaže Haneš i dodaje da je zahvalna svim zaposlenima na kolegijalnom odnosu i međusobnoj podršci, jer grupacija upravo na ovakvim vrijednostima gradi prepoznatljivost.

Osim timova za različita sportska takmičenja, od ove godine, MF grupacija je svim zasposlenima, širom BiH, omogućila da besplatno koriste teretane, bazene i ostale vidove rekreacije.

U MF grupaciji vjeruju da su zdravi i zadovoljni radnici okosnica svake uspješne priče i uslov za kvalitetno poslovanje. Za podršku psihofizičkom zdravlju, pored sporta, osmišljeni su i brojni zabavni i edukativni sadržaji, a kroz društveno odgovorno poslovanje godinama unazad, članice MF grupacije pomažu i podržavaju brojne sportske, obrazovne, kulturne i zdravstvene kolektive.

