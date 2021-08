Bešlić pregledan u UKC-u RS: "Mi smo spasili Halida, a on je možda spasio stotine života"

BANJALUKA - Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske u Banjaluci Vlado Đajić danas je u ovoj ustanovi obavio kontrolni ultrazvučni pregled pjevača Halida Bešića, čime je želio da ukaže na značaj preventivnih pregleda u sprečavanju nastanka moždanog udara.

Đajić je istakao da je moždani udar jedan od vodećih uzroka smrti i trajne invalidnosti savremenog čovjeka.

"Najveći broj moždanih udara nastaje zbog zakrčenja krvnih sudova između srca i mozga, odnosno krvnih sudova glave i vrata. Te naslage se stvaraju vremenom, a osobe ništa ne osjećaju, odnosno osjete tek kada dođe do moždanog udara", rekao je Đajić novinarima u Banjaluci.

Đajić je naglasio da je zbog toga veoma važno obaviti preventivni pregled krvnih sudova glave i vrata, posebno kod osoba koje imaju faktore rizika za nastanak moždanog udara, što podrazumijeva sve starije od 40 godina, osobe sa povišenim krvnim pritiskom, masnoćom i šećerom u krvi, pušače i druge.

Đajić je ukazao i na to da moždani udar ne pogađa samo pojedinca, jer je to veliki teret za porodicu, koja nekada decenijama treba da brine o oboljelom.

Đajić je zahvalio Halidu Bešliću što je mnogo puta ispričao anegdotu kako mu je Đajić otkrio suženje na krvnim sudovima i time spasio život.

"Svojim primjerom je on podstakao mnoge ljude da odu na preventivni pregled. Mi smo uspjeli da spasimo Halida, a on je možda spasio na stotine života svojim primjerom", naveo je Đajić.

Bešlić je novinarima ispričao da je sve počelo tako što je putujući preko Vlašića za Kozarac, gdje je trebalo da održi koncert, nazvao Đajića da mu čestita izbor na mjesto direktora UKC-a.

"Đajić me pozvao da dođem da se vidimo i kad sam došao rekao mi je da me pregleda kad sam već tu. Kako me je pogledao tako je rekao da me samo Bog poslao i tako je sve počelo", rekao je Bešlić.

Nakon tog pregleda Bešlić je hitno transportovan u Ljubljanu gdje mu je ugrađen stent.

"Kad sam poslije svega toga došao u UKC zajedno smo apelovali da se građani odazovu preventivnim pregledima i spriječe nastanak jedne od najtežih bolesti", rekao je Bešlić.