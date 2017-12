Besplatan "Sat kodiranja" u Banjaluci: Učenici programirali robote iz "Star Warsa"

BANJALUKA - Bilo je veoma korisno što smo prisustvovali času kodiranja, prije svega jer se većina nas namjerava baviti pozivom programera po završetku obrazovanja, rekla je Jelena Dakić, učenica banjalučke Gimnazije.

Ona je bila jedna od mnogobrojnih srednjoškolaca koji su juče prisustvovali "Satu kodiranja".

SMART resursni centar je zvanični zastupnik najveće akcije učenja u svijetu - "Sat kodiranja", koja u sedmici informatičke pismenosti, koja se obilježava od 4. do 10. decembra, besplatno promoviše programiranje kao zanimanje budućnosti na 300 lokacija u BiH.

Pored Sarajeva, programiranju su srednjoškolce učili i u Banjaluci visokokvalifikovani stručnjaci.

Tema za jučerašnju grupu polaznika je bila osnove programiranja robota. Kako bi im čitavu priču još više približili, radi se o robotima iz kultnog filma "Star Wars", a za najaktivnije učesnike obezbijeđen je i besplatan kurs kodiranja.

Jedan od polaznika Ivan Grcić (15) prije časa nije bio previše zainteresovan za poziv programera, ali nakon njega se vidi u tom pozivu.

On nam je ispričao zanimljivost koja predstavlja našu realnost, a to je koliko su mladi napredniji kada je u pitanju IT sektor nego njihovi roditelji.

"Kada se dogodi neki problem sa računarom onda me roditelji zovu i kažu - šta je iskočilo, hajde prevedi, uradi, popravi", govori Grcić kroz smijeh.

Njegov kolega Marko Borenović (15) istakao je kako mu se svidjelo što je čitav rad bio interaktivan. On se i prije susretao sa programskim jezicima, ali kaže da nije u školi koju pohađa.

"Kada sam upisivao gimnaziju i ovaj smjer ja sam mislio da ćemo mi raditi 60 odsto informatiku a 40 odsto sve ostalo, ali nije tako... Mi učimo sve osim informatike", rekao je Borenović.

Maja Vidović, konsultant za upis na IT Academy i ITEP visoku školu gdje je čas kodiranja održavan, kazala je da će mladi širom svijeta zahvaljujući ovakvim akcijama naučiti nešto o najplaćenijem poslu današnjice.

"Bilo je dosta zainteresovanih. Danas u Banjaluci imamo jednu veću grupu, juče isto tako. Naglašavamo da programiranje može da nauči svako, bez obzira na životnu dob i obrazovanje", kazala je Vidovićeva.

Davor Radivojević, predavač na ITEP visokoj školi, koji je držao predavanje školarcima, kazao je da jedan broj njih dolazi sa znanjem koje prelazi ono čemu je namijenjen "Sat kodiranja".

"Ovo je zamišljeno kao upoznavanje onih koji se prvi put sreću sa programiranjem i nekim vrstama kodiranja, tako da imamo grupu koja je za 15 minuta završila zadato, dok neki rade čitav čas", govori Radivojević.

Kada je u pitanju potencijal programiranja, on kaže da je dovoljno čuti izjave nekih od najvećih umova svijeta.

"Oni kažu da će programiranje postati dio jezika. Znači da ćemo pored toga što učimo neki strani jezik učiti i programske jezike koji će nam omogućiti komunikaciju sa računarskim sistemima na prisnijem nivou", kaže on.