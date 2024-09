Besplatna sterilizacija vlasničkih i pasa lutalica

BIHAĆ - Fondacija Dogs Trust BiH na području Bihaća, Ključa i Bosanske Krupe, u saradnji s veterinarskim stanicama, provodi akciju besplatne sterilizacije vlasničkih i pasa lutalica.

Akcija je započela 2. septembra i trajaće sve do 20. decembra ove godine, a njome se pokušavaju prevenirati glavni razlozi nekontrolisane reprodukcije i prisustva, prije svega pasa lutalica, na području ovih lokalnih zajednica.

Pomenuta fondacija koja se bavi problemima pasa, za razliku od nekih ranijih godina, ovoga puta finansira isključivo troškove hirurške intervencije kod životinja, ali ne i čipovanja životinja i vakcinaciju protiv bjesnila, što je sada obaveza vlasnika i lokalnih zajednica.

"Ova akcija može dovesti do ublažavanja ovoga problema koji je evidentan, ali ne i do njegovog konačnog rješavanja. To se prije svega može postići podizanjem svijesti kod građana i vlasnika pasa, ali ono što je potpuno zakazalo jeste kažnjavanje neodogovornih vlasnika. Ovo je zajednički problem svih lokalnih zajednica i smatram kako je ovaj problem potrebno rješavati na nivou Unsko sanskog kantona i uključiti sve subjekte koji su nadležni za ovu problematiku", kaže Amir Lađarević, direktor Veterinarske stanice u Bihaću.

Za ovaj problem u tom gradu nadležno je lokalno komunalno preduzeće "Komrad", gdje kažu kako svakodnevno s gradskih ulica u prosjeku sklanjaju po desetak pasa.

"To je u skladu s našim mogućnostima, ali očigledno nije dovoljno, jer je reprodukcija pasa velika, a nesavjesni građani napuštaju svoje ljubimce i ostavljaju ih na ulicama", kažu iz pomenutog preduzeća.

Dodaju i kako su kapaciteti jedinog azila za napuštene životinje u Bihaću premali, zbog čega pse jednostavno nemaju gdje smjestiti.

Također, ističu kako prilikom obavljanja njihovog posla pojedini građani često negoduju, pa čak i fizički zaustavljaju njihove radnike kada pokušavaju ukloniti pse s ulica.

U Veterinarskoj stanici u Bihaću kažu kako se najveći broj napada pasa lutalica na ljude događa ispred školskih objekata i drugih mjesta masovnog okupljanja.

"U posljednjih desetak godina uradili smo veliki broj akcija u kojima smo sterilisali pse u cilju sprečavanja njihovog razmnožavanja. Međutim, na ovakav način taj problem se nikada neće riješiti i on zahtijeva šire djelovanje", kaže u ovoj ustanovi.

Prema njihovim procjenama, na ulicama Bihaća se nalazi između 3.000 i 5.000 pasa bez vlasnika.

Inače, probleme s psima lutalicama dijele i svi ostali gradovi i općine u Unsko-sanskom kantonu i svi pokušaji da se na adekvatan način riješi ovaj problem bili su bezuspješni.

