Besplatno mjerenje očnog pritiska 14. marta u UKC RS

BANJALUKA - Klinika za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Udruženje oftalmologa će u periodu od 11. do 17. marta obilježiti Svjetsku nedjelju borbe protiv glaukoma i na taj način podići svijest građana o ovom veoma čestom oftalmološkom oboljenju.

Građani će u četvrtak, 14. marta u periodu od 08:00 do 14:00 časova u holu Centralnog medicinskog bloka (ulaz sa heliodroma - lokacija Paprikovac), moći besplatno da obave preglede koji se primjenjuju kod skrininga na glaukomsko oboljenje, a podrazumijevaju mjerenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna kao i anketiranje.

Glaukom je jedno od najčešćih oftalmoloških oboljenja koje, ukoliko se na vrijeme ne otkrije i ne liječi, dovodi do neminovnog sljepila. Skrining glaukoma omogućava ispitivanje osoba koje pokazuju predispoziciju za glaukom kroz akciju besplatnog mjerenja očnog pritiska, kao i pregled prednjeg očnog segmenta i pregled očnog dna, uz ispunjavanje anketnih skrining listića za otkrivanje postojanja faktora rizika za glaukom. Glaukom je hronična, progresivna bolest kod koje povišen očni pritisak dovodi do postepenog propadanja očnog živca. Očni živac je zadužen za prenos slike od oka do mozga, a njegovo oštećenje se kod glaukoma manifestuje postepenim gubitkom perifernog vida. Kako bolest napreduje, tako napreduje i gubitak vidnog polja, a u krajnjem stadijumu pacijent potpuno izgubi vid. Glaukom se naziva i "tihi kradljivac vida" ili bolest tihog sljepila, jer se uglavnom javlja bez simptoma i bez tegoba, a napreduje neopaženo dok ne dovede do sljepila.

"Više o ovoj akciji će Vam reći prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS, načelnik Klinike za očne bolesti prof. dr Milka Mavija, te glavna sestra Klinike Daliborka Kuzmanović", saošteno je iz UKC-a RS.