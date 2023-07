Besplatno testiranje na HIV i hepatitis na UKC RS

BANJALUKA - Povodom Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa, medicinsko osoblje Klinike za infektivne bolesti UKC RS u petak organizuje besplatno, anonimno i dobrovoljno testiranje na HIV, HBV i HCV brzim, orijentacionim testovima.

Akcija će se održati u ambulanti u prizemlju ove klinike od osam do 20 časova, dok će uz testiranje biti i savjetovanje građana.

Kako navode iz UKC RS, tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana koji je posvećen borbi protiv hepatitisa je "Mi ne čekamo".

"Svjetski dan borbe protiv hepatitisa obilježava se svake godine 28. jula okupljajući svijet pod jednim geslom kako bismo podigli svijest o globalnom problemu virusnog hepatitisa i uticali na stvarne promjene. Na ovaj dan pozivamo ljude iz cijelog svijeta da preduzmu mjere i podignu svijest o hepatitisu, jer hepatitis 'ne može čekati'", saopštili su iz ove zdravstvene ustanove.

Ističu da ova kampanja naglašava potrebu za ubrzanjem borbe protiv virusnog hepatitisa i važnost testiranja i liječenja za osobe kojima je to potrebno.

"Kampanja će pojačati glasove ljudi pogođenih virusnim hepatitisom pozivajući na hitnu akciju i kraj stigme i diskriminacije", dodaju iz UKC RS.

Navode da je, prema procjenama iz 2015. godine, virusni hepatitis globalni zdravstveni problem te se procjenjuje da oko 325 miliona ljudi širom svijeta živi s hroničnim hepatitisom, oko 296 miliona s infekcijom hepatitisom B (HBV), a 58 milion ljudi s infekcijom hepatitisom C (HCV).

Osim toga, hepatitis B pogađa približno 296 miliona ljudi, uključujući više od šest miliona djece mlađe od pet godina, a, kako navode, procijenjeno je 820.000 smrtnih slučajeva od hepatitisa B svake godine, te oko 25 odsto hroničnih infekcija hepatitisom B napreduje do raka jetre. Naglašavaju da cijepljenje u roku od 24 časa od poroda praćeno s dvije do tri dodatne doze osigurava doživotnu zaštitu od infekcije hepatitisom B.

"Globalno se procjenjuje da oko 58 miliona ljudi ima hroničnu infekciju virusom hepatitisa C, s oko 1,5 miliona novih infekcija godišnje, a postoji 3,2 miliona adolescenata i djece s hroničnom infekcijom hepatitisom C. WHO je procijenio da je 2019. godine oko 290.000 ljudi umrlo od hepatitisa C, uglavnom od ciroze i hepatocelularnog karcinoma. Antivirusni lijekovi mogu izliječiti više od 95 odsto osoba s infekcijom hepatitisom C, ali pristup dijagnozi i liječenju nije ujednačen u svim dijelovima svijeta", pojašanjavaju iz ove ustanove.