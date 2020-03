Besplatno zdravstveno osiguranje za građane Srpske produženo do 30. aprila

BANJALUKA - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske donio je odluku da produži finansiranje zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama za sve građane, osigurane i neosigurane, do 30. aprila ove godine. To znači da su do tada svi građani zdravstveno osigurani i ne moraju da dolaze u poslovnice Fonda da ovjeravaju zdravstvene knjižice, saoštili su iz FZO.

Dakle, kako pojašnjavaju, zdravstvene usluge koje se obave do 30. aprila ove godine finansira Fond.

Podsjećamo da je prvobitna odluka Fonda prateći preporuke Vlade RS i u cilju sprečavanja širenja virusa korona bila da do 31.marta finansira zdravstvene usluge.

"Ovom odlukom finansiranje zdravstvenih usluga za svo stanovništvo produžava se do 30. aprila ove godine. To se odnosi na sve građane, kao i na one koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a još uvijek nisu regulisali svoj status", rekli su u Fondu,

Takođe, poštujući preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije, Fond radi ograničenim kapacitetom uz mogućnost rada od kuće, ali i dalje nesmetano obavlja svoju funkciju, poput nabavke lijekova i drugih hitnih stvari.

"Apelujemo još jednom na građane da bez preke potrebe ne dolaze u poslovnice Fonda i da sačekaju sa predajom dokumentacije koja nije hitna, poput zahtjeva za refundaciju i slično kako bi se izbjegle gužve i veći broj okupljanja ljudi na jednom mjestu", naveli su.

Fond će i dalje da pratiti epidemiološke smjernice i upustva nadležnih i u vezi sa tim donositi adekvatne mjere predostrožnosti.

Građani i dalje sve informacije o zdravstvenom osiguranju, kao i o radu Foda uopšte mogu da dobiju putem telefona od zaštitnika prava na broj 051 226 870, kao i putem mejla zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org