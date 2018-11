Bespovratna sredstva za inovativne ideje

DOBOJ - Originalnih ideja među ovdašnjim preduzetnicima ne manjka, ali samo su dva preduzeća dobila bespovratna sredstva namijenjena svima koji imaju inovativne ideje, proizvode ili usluge.

Predstavljajući treći javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća kazali su da su u prva dva poziva primili 1.300 aplikacija, a među njima se našla i firma iz Doboja koja je razvila tri sistema koji tretiraju otpadne vode s različitim kapacitetima i automatizacijom.

"Oni realizuju projekat na vašoj regionalnoj deponiji kroz tretiranje otpadnih voda, koje su ozbiljan problem", kaže Mićo Stanojević, rukovodilac Odjeljenja za pripremu i sprovođenje međunarodnih projekata.

Bila originalna ili ne, poslovna ideja preduzeća "Proinvest" jeste da šest kilometara od centra grada razvije sportsko-rekreativni centar. Tokom ove godine su vlastitim sredstvima završili jednu trećinu aktivnosti.

"U idućoj imamo namjeru da pravimo bazene, teniske terene, plato za kulturne manifestacije, tako da nam je ovaj poziv dobro došao da se informišemo, a samim time i konkretno apliciramo za sredstva", kazao je Željko Radić, predstavnik preduzeća, te dodao da je ukupna vrijednost projekta 600 000 KM.

Bespovratna sredstva se obezbjeđuju kroz program "Challenge to Change", koji sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Vlastito učešće firme u projektu mora biti minimalno do 50 procenata, početnici u biznisu mogu dobiti sredstva do 10.000 evra, a iskusna preduzeća koja zapošljavaju do 250 radnika mogu i do 30.000 evra.