Bez gužve na granicama, oprez zbog magle i odrona

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po pretežno suvim kolovozima, ali se vozačima savjetuje da budu oprezni zbog mjestimične magle i odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Režim vožnje izmijenjen je na dionicama na kojima se izvode radovi, ali je saobraćaj na tim lokacijama regulisan saobraćajnom signalizacijom.

Na regionalnom putu Sapna-Priboj sutra će od 8.00 do 16.00 časova biti obustavljen saobraćaj zbog sanacije klizišta, a vozila će se preusmjeravati na lokalni put kroz Mjesnu zajednicu Tobut.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka radovi se izvode na lokalitetu Mahovljanske petlje, a u toku je i postavljanje naplatnih stanica "Aleksandrovac" i "Nova Topola".

Radovi se izvode na magistralnim putevima Drinjača-Milići-Vlasenica, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići na području teritoriji opština Istočna Ilidža i Trnovo i Johovac-Rudanka, kao i na regionalnim putnim pravcima Lukavica-Pale i Šekovići-Caparde.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, dok je na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad potpuno obustavljen.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

U Banjaluci je do sutra do 6.00 časova u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Trga srpskih vladara do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, obustavljen saobraćaj zbog "Evropske sedmice mobilnosti – Dan bez automobila".

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su i u ulicama u kojima se izvode radovi.

Na području FBiH zbog radova na auto-putu saobraćaj je na dionici Sarajevo sjever-Lepenica na lokalitetima Ban Brdo i Treševine preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok se na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća dvosmjerno u dužini od tri kilometra.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk dva saobraćaj se obustavlja noću pola časa poslije ponoći do 4.30. Tokom dana na ovom lokalitetu saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putem Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Sporije se zbog radova saobraća i na dionicama magistralnih puteva Olovo-Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje, Lanište-Ključ i Jajce-Jezero.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja. I dalje je na snazi obustava saobraćaja za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.