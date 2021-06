Bez gužve na putevima i na graničnim prelazima

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se vozi nesmetano, bez posebnih ograničenja, izmjene su jedino na mjestima izvođenja radova, a na graničnim prelazima nema zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na dionici magistralnog puta Kozarac-Lamovita i preusmjeren na lokalni put Kozarac-Lamovita, a izmjene su aktuelne u tunelu "Kalovita brda" na magistralnom putu LJubogošta-Pale, u tunelu "Ugar" na magistralnom putu Crna Rijeka-Ugar, te na mjestu ukrštanja magistralnog puta Banja Luka /Rebrovac/-Čelinac i Ulice Mis Adeline Irbi, u naselju Vrbanja.

Zbog radova se usporeno vozi na magistralnom putu na ulazu u Doboj iz pravca Rudanke, na ukrštanju puteva Ivanjska-Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj, na području Vlasenice, na magistralnim putnim pravcima Karakaj-Drinjača, Bijeljina-Ugljevik, Klašnice-Gornja Vijaka i od Modriče prema Doboju.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta otežano se vozi na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen na toj dionici.

Deminerski radovi izode se na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova zbog čega dolazi do obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Do povremenih obustava saobraćaja zbog deminerskih radova dolazi i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, radnim danima od 8.15 do 15.05 časova i to na način da prekid saobraćaja bude pola sata, a 10 minuta se propuštaju vozila.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na dionicama regionalnih puteva Mrakovica-Podgradci, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, Jezero-Šipovo, Stari Majdan-Lamovita, Tedin Han-Križ, na granici Srpske i Federacije BiH /FBiH/, Ukrina-Gornja Vijaka, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica vozi naizmjenično, jednom trakom.

Vangabaritni prevoz kreće se dionicama puteva Podvrsnik-LJubinje-Trebinje-granični prelaz Klobuk, Stanić Rijeka-Doboj-Derventa-granični prelaz Brod, Banj Brdo-granični prelaz Rača, Stanić Rijeka-Karuše i Karuše-granični prelaz Brod. Vozačima se skreće pažnja da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH su u toku radovi na mostu na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega se saobraća jednom trakom u smjeru kretanja ili dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom, u zavisnosti od faze radova. Vozači na ovoj dionici treba da budu oprezniji.

Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. novembar i Grab, večeras od 20.00 do 6.00 časova ujutro biti obustavljen saobraćaj na dionici auto-puta Tarčin-Sarajevo zapad.

Zbog radova u tunelu Čaklovići /Tuzla-Kalesija/ saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

U toku su radovi u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/, zbog čega se saobraća naizmjenično,jednom trakom, uz regulaciju semaforima. U noćnim časovima saobraćaj se na ovoj dionici obustavlja.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima: Ustikolina-Goražde /mostovi Ustikolina i Mravinjac/, Tarčin-Konjic /Donja Raštelica/, Stolac-Hutovo /mjesto Cerovica/, Posušje-Tomislavgrad /naselje Čitluk/, na izlazu iz Banovića prema Ribnici i na raskrsnici magistralnih puteva u Bosanskom Petrovcu.