Bez padavina i veoma toplo

BANAJLUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza

Usljed promjenljivog vremena, kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, nesanice i dekoncentracije. Savjetujemo Vam da ne pretjerujete sa aktivnostima, osobito u drugom dijelu dana.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 20 ºC

Banjaluka + 24 ºC

Bijeljina + 24 ºC

Bihać + 23 ºC

Livno + 19 ºC

Mostar + 27 ºC

Zenica + 22 ºC

Trebinje + 22 ºC