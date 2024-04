Bez poštapalice 'pa' i 'ovaj' mladi ne počinju rečenicu (VIDEO)

DOBOJ - Poznati beogradski glumac, Milan Bosiljčić, osnivač Udruženja "Izražajnost" izvukao je buduće srednjškolce iz zone komfora i na radionici "Progovori da vidim ko si" na zanimljiv način im ukazao na greške koje prave u svakodnevnom govoru.

Naime, odlični učenici završnih razreda dobojskih osnovnih škola su imali priliku da u prostorijama Gimnazije "Jovan Dučić" ponešto nauče o kulturi govora na prvoj od ukupno četiri radionice.

Da u toku izražavanja koriste poštapalice većina đaka nije bila ni svjesna dok ih Bosiljčić nije zasuo pitanjima.

"Pa, iskreno, nisam primijetila da je toliko upotrebljavam, međutim upravo mi je naš predavač skrenuo pažnju na to i primijetila sada da baš to koristim često, tako da nadam se da ću poslije ove radionice da je manje koristim", rekla je Helena Panić, učenica devetog razreda OŠ "Petar Petrović Njegoš", Boljanić.

"Pa, često govorim eee, ovaj, ali trudim se da to izbacim jer ružno zvuči kada se koriste te uzrečice. Pa, dosta ljudi to koristi i mojih vršnjaka, pa ja nisam primijetila to toliko izražajno. Ali kako sam već jednom bila na ovoj radionici sve više primjećujem da se to dosta upotrebljava, i ružno zvuči kada se upotrebljavaju te tuđice i poštapalice. Najviše ih ima vjerovatno iz engleskog jezika, kako smo dosta na telefonima i većina stvari koje pročitamo budu na engleskom. Mi smo na neki način prestali to prevoditi", kaže Anđela Mićić, učenica devetog razreda OŠ "Vuk Stefanović Karadžić".

Upravo poštapalica 'pa' je najpopularnija u svakodnevnom govoru.

"Velika je epidemija poštapalica, nerazgovetnosti, neartikulacije. Deca bukvalno mumlaju dok pričaju, tihi su, a ovo su veštine upravo da im pokažemo kako mogu da dinamično i razložno predstave svoju ideju, da budu malo drugačiji, da ne moraju da počnu uvek identično. Kako danas mladi počinju rečenicu kada im postavite pitanje, uglavnom krene sa pa, ovaj i tako, to su one poštapalice, te govorničke, da kažem mane. Ne govorne mane, nego govorničke mane. O njima je pričao čak i Nušić u 'Retorici' svojoj još 1933. je napisao taj udžbenik", kaže Bosiljčić.

On je podsjetio da je nekada u školi usmeno izražavanje "nosilo" ocjenu, a danas se koriste petnaestominutni testovi na kojim se zaokružuju odgovori.

Stanje bi se trebalo popraviti nakon četiri radionice na kojim će osim devetaka učestvovati i srednjoškolci.

"Oni će što se tiče ovih radionica imati svaki put da izlažu, nije samo da držimo mi predavanje. Prvi deo ove radionice će biti predstavljanje, da se upoznamo šta je to kultura govora, šta za njih to znači, a nakon toga će imati već svoj prvi javni nastup, predstaviti sebe, poslije će ići domaći zadaci, naravno radionice će imati i dalje. I taj završni događaj, na njemu će deo njih izlagati na određenu temu, deo njih davaće intervuje", poručio je Bosiljčić.

"Želim napomenuti da roditelji ove divne djece nemaju troškove kada je u pitanju realizacija ovog projekta, da sve troškove snosi Gradska uprava i oni će u toku ovog projekta dobiti i adekvatne učenike koji će im biti neophodni", kaže Dijana Kalenić, savjetnica dobojskog gradonačelnika.

Dolazak učenika devetih razreda na radionicu u Gimnaziju u ovoj školi su vidjeli kao priliku da se predstave svojim potencijalnim đacima.

"Jer većina tih vukovaca su naši potencijalni budući učenici, tako da smo sretni što su posjetili našu školu i mogli da vide kakvi su uslovi za rad... Praksa pokazuje da je kultura govora srednjoškolaca koji završe gimnaziju zaista na visokom nivou. To pokazuju kroz razne manifestacije, kroz dramske sekcije, kroz takmičenja u recitovanju, kroz razne projekte, tako da zaista mi možemo biti ponosni na naše gimnazijalce što se tiče tog segmenta", izjavila je Svjetlana Telebak, direktorka Gimnazije "Jovan Dučić".

