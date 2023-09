Bez problema u odvijanju saobraćaja

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija nesmetano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog održavanja košarkaškog turnira KK "Igokea" saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Olimpijskih pobjednika na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića i Mladena Stojanovića do raskrsnice sa Bulevarom Srpske vojske od 15.00 do 22.00, odnosno od 17.00 do 23.00 časa.

Zbog sanacije kolovoza i danas na magistralnom putu Prijedor jedan-Prijedor dva, kružni tok, biće potpunih obustava saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova.

Povodom održavanja penjačkog Festivala "Dril end čil" u kanjonu Tijesno biće obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka od 11.00 do 11.45 časova.

Na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor do 31. decembra biće izmjena u odvijanju saobraćaja.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Јohovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Јohovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Na dionici regionalnog puta Rača-Vršani izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja radi regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta angažovanih na izgradnji dionice auto-puta Rača-Bijeljina.

Za vrijeme rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom trakom, urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara, uz postavljenu signalizaciju.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza na regionalnom putu Karanovac-Mitrovići-entitetska granica /Prisika/, odnosno putu preko Kneževa, svaki dan od 7.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog sanacije klizišta do 15. septembra produžena je obustava saobraćaja za sva vozila na dionici regionalnog puta Razboj-Stanari-Rudanka, a saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U toku su radovi na magistralnom putu M-5 u Sarajevu /tranzit, od kružnog toka u Hrasnom do skretanja za Vraca/, zbog čega se svakim danom, osim nedjelje, od 7.00 do 16.30 časova saobraćaj odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Na graničnim prelazima nema dužih čekanja.