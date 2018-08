Bez problema u saobraćaju

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, u Federaciji BiH /FBiH/ frekvencija vozila u jutarnjim časovima je pojačanog intenziteta, posebno na dionicama u gradskim centrima, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izgradnje kanalizacione mreže i sanacije saobraćaj je za sva vozila obustavljen na magistralnom putu Bijeljina-Glavičice /Ulica 27. marta/, pa se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija isključivo obilaznicom.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je zbog uklanjanja naplatnih kućica na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor, u mjestu Hrvaćani, zbog izgradnje auto-puta, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionici magistralnog puta Trnovica dva-Trebinje, zbog izgradnje vodovoda za naselje Dražesne Gore.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Brod-Odžak od 8.00 do 18.00 časova radnim danima saobraćaj se obustavlja 30 minuta, a propušta 15 minuta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene, zbog većeg odrona, saobraćaj se i dalje odvija usporeno, po privremeno urađenom proširenju pored puta koje je prohodno za sva vozila.

Usporeno se saobraća i na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, zbog sanacije klizišta, a dolazi i do kratkotrajnih zastoja s obzirom na to da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu.

Saobraćaj je potpuno obustavljen na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, zbog aktiviranog klizišta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača, te na dionici Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Zbog radova na postavljanju stacionarnih sistema povremeno će biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja, naizmjeničnim propuštanjem vozila, danas od 7.00 do 16.00 časova na regionalnom putu Milići-Zeleni Jadar u mjestu Milići.

Saobraćaj će regulisati policija.

U Banjaluci će od sutra u 8.00 časova do subote, 11. avgusta, u 18.00 časova biti obustavljen saobraćaj u Aleji Svetog Save, na dijelu od Ulice Nikole Pašića do Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića /Narodno pozorište/, kao i u Ulici Vase Pelagića, na dijelu od zgrade UIO do Aleje Svetog Save, zbog asfaltiranja novoizgrađene kružne raskrsnice kod Crkve Svete Trojice.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja biće izmijenjen režim u javnom prevozu putnika, te će autobusi iz Gundulićeve ulice produžavati pravo ka Ulici olimpijskih pobjednika, zatim Ulicom olimpijskih pobjednika do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića i dalje postojećom trasom.

U Banjaluci je zabranjen saobraćaj svim vozilima u Ulici Gavrila Principa na dijelu od Zelenog mosta do Ulice Miloša Obilića, svim vozilima preko Zelenog mosta, svim vozilima, osim vozilima stanara, u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta do Kozarske ulice.

Zbog radova, koji danas počinju na mostu kod petlje Visoko, na dionici auto-puta A-1 Kakanj-Visoko, saobraćaj će se odvijati usporeno, jednom trakom.

Na dionici auto-puta A-1 Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman, kao i na mjestu radova /Ban Brdo/, preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor obustavljen je saobraćaj zbog radova na području Hrvatske.