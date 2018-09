Bez problema u saobraćaju

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izgradnje sistema naplate putarine na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, na lokalitetu Petlja Mahovljani jedan, do 29. septembra biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani, zbog izgradnje auto-puta, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Saobraćaj je za sva vozila obustavljen na magistralnom putu Bijeljina-Glavičice zbog izgradnje kanalizacione mreže i sanacionih radova.

Saobraćaj se, zbog većeg odrona i dalje odvija usporeno, po privremeno urađenom proširenju pored puta koje je prohodno za sva vozila, na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Banjaluci je zabranjen saobraćaj svim vozilima u Ulici Gavrila Principa na dijelu od Zelenog mosta do Ulice Miloša Obilića, kao i svim vozilima, osim vozilima stanara, u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta do Kozarske ulice.

Zbog održavanja javnog skupa, "Konvencija SNSD-a", večeras u Banjaluci će biti obustavljen saobraćaj od 18.30 do 22.00 časa u dijelu Ulice Teodora Kolokotronisa, od raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića do Bulevara cara Dušana.

Saobraćaj će do 23. septembra od 8.00 do 20.00 časova svakodnevno biti obustavljan zbog sanacije Ulice Petra Velikog do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom u naselju Česma.

Na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka u toku je sanacija klizišta, pa se saobraća usporeno, a s obzirom na to da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu dolazi do kratkotrajnih zastoja.

Na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, saobraćaj je potpuno obustavljen zbog aktiviranog klizišta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača, te na dionici regionalnog puta Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Zbog sanacije klizišta, režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je na dionicama regionalnih puteva Bratunac-Skelani i Bratunac tri-Drinjača, kao i na nekoliko lokaliteta regionalnog puta Karanovac-Mitrovići i regionalnog puta Mitrovići-Prisika.

Na dijelu regionalnog puta Trebinje-Herceg Novi, od Aleksine Međe do Obodine u dužini 1.100 metara, sutra će zbog održavanja brdskog auto-slaloma "Nagrada Trebinja 2018", biti privremeno obustavljen saobraćaj od 10.00 do 11.15 časova, od 11.45 do 13.00 časova i od 13.15 do 14.00 časova.

Saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Trebinje-Vilusi-Morinj-Herceg Novi.

Zbog deminerskih radova na putnom pravcu Brod-Odžak od 8.00 do 18.00 časova, kao i na lokalitetu Klakari Gornji od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj se obustavlja 30 minuta, a vozila propuštaju 15 minuta.

U toku je deminiranje obale rijeke Save, u mjestu Prud, Federacija BiH /FBiH/, zbog čega su aktuelne povremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Šamac jedan-Grebnice, svakim danom od 8.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

U centralnim i zapadnim krajevima FBiH, na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla i niska oblačnost jutros smanjuju vidljivost.

U toku je rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj na graničnom prleazu Novi Grad-Dvor.