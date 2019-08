Bez problema u saobraćaju

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, bez zastoja i posebnih ograničenja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz.

Povodom obilježavanja slave opštine Kostajnica i najavljenog muzičkog događaja 21/22. avgusta biće obustavljen saobraćaj za sva vozila na dionici magistralnog puta Novi Grad dva-Kostajnica, u ulicama Svetosavska i Ranka Šipke od 10.00 do 4.00 časa.

Saobraćaj će biti preusmjeren na okolne ulice, uz regulaciju pripadnika Policijske stanice Kostajnica.

Zbog izgradnje distributivnih cjevovoda vodovodne mreže, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Polje-Brod, u opštini Brod, od 2. do 23. avgusta.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", u opštini Brod dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Na autoputu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Glamočani, do 15. avgusta trajaće sanacija klizišta.

U toku je postavljanje kamera za kontrolu brzine na auto-putu Gradiška-Banjaluka, lokalitet Mahovljanske petlje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na istom auto-putu, zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja", izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku je izgradnja i sprovođenje privremenog sistema naplate putarine na autoputu "9. januar", Banjaluka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Režim odvijanja saobraćaja, zbog radova, izmijenjen je na dionici magistralnog puta Banjaluka (Rebrovac)-Čelinac i na dionici Čelinac-Kotor Varoš. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog izgradnje mini-hidroelektrane na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, odvija naizmjenično, jednom trakom, zbog izgradnje male hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača od ponoći do 7.00 časova i od 16.00 časova do ponoći na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone i autobuse klase M3, zbog sanacije klizišta.

Ova zabrana se ne odnosi na autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare (Mačkovac)-Čelić.

Zbog izgradnje oborinskog kolektora, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu M-4, dionica Derviši-Banjaluka /pijaca/, na raskrsnici Bulevar Milutina Milankovića i Ulice knjaza Miloša.

Radovi su planirani do 28. avgusta i za to vrijeme saobraćaj će biti regulisan privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk dva saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

U Federaciji BiH vidljivost je jutros zbog magle smanjena u dolinama rijeka, pa je neophodan pojačan oprez.

Zbog radova na auto-putu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od dva kilometra vozila saobraćaju dvosmjerno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk dva saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Noću dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00.30 do 1.30 časova, od 2.00 do 3.30 časova i od 4.00 do 5.30.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo (Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja.

Zbog bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.