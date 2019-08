Bez problema u saobraćaju

BANJALUKA - Saobraćaj se na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano čemu pogoduju vremenski uslovi, ali se vozačima savjetuje da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U Klašnicama, na dionici magistralnog puta od hotela "Ćubić", zbog sanacije kolovoza saobraćaj se svakodnevno od 8.00 do 16.00 časova odvija naizmjenično, jednom trakom.

Saobraćaj je zbog radova izmijenjen i na magistralnim putevima Kotor Varoš-Obodnik i Krupac-Bogatići na području opštine Istočna Ilidža i Trnovo, te na regionalnim putnim pravcima Lukavica-Pale, Obudovac-Lončari zbog rekonstrukcije puteva u opštini Donji Žabar i dionici Šekovići-Caparde.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, a potpuno je obustavljen je na lokalnom putu Svodna-Brezici.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom, naizmjenično.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko samog nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Na području Banjaluke saobraćaj je izmijenjen u ulicama u kojima se izvode radovi.

Kada je riječ o FBiH, i dalje se otežano saobraća kroz tunel Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila, gdje su u toku radovi, pa zbog pojačane frekvencije vozila dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta obustavlja tokom noći u intervalima od pola sata poslije ponoći do 1.30, od 2.00 do 3.30 i od 4.00 do 5.30 časova.

Na obilaznici regionalnom putem kroz naselje Tetovo zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica tokom dana izvode se radovi na mostu kod restorana "Bagrem", a za vrijeme izvođenja radova vozila prolaze jednom trakom.

Radovi se izvode na dionicama magistralnih puteva Olovo-Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje i Lanište-Ključ.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od pola sata, ali se vozačima savjetuje da prije polaska na put provjere stanje na prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.

Zbog bezbjednosnih razloga i dalje je preko graničnog prelaza Brčko-Gunja, između BiH i Hrvatske, obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse.