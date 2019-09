Bez problema u saobraćaju

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a u kotlinama i duž riječnih tokova vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz.

Na dionici magistralnog puta Drinjača-Milići-Vlasenica u toku je rekonstrukcija kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija jednom trakom.

Deminiranje terena u toku je na radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", u opštini Brod, zbog čega dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, i to radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje mini hidroelektrane i na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik.

U toku je izgradnja male hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, odvija naizmjenično, jednom trakom.

U toku je izgradnja i sprovođenje privremenog sistema naplate putarine na auto-putu Gradiška-Banjaluka, lokalitet Mahovljanske petlje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Režim saobraćanja izmijenjen je i zbog rehabilitacije i rekonstrukcije regionalnog puta Lukavica-Pale, kao i proširenja mosta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

U Banjaluci je u toku proširenje Ulice Momčila Popovića, do raskrsnice sa Karađorđevom ulicom, zbog čega se saobraćaj obustavlja svakim radnim danom i subotom, od 8.30 do 17.00 časova.

Zbog izgradnje podzemne infrastrukture obustavljen je saobraćaj u Ulici kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Rakovačkih rudara prema Motikama.

Zbog radova na auto-putu A-1 saobraćaj je na dionici Sarajevo sjever-Lepenica na lokalitetu Ban Brdo i Treševine preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok se na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever saobraćaj odvija dvosmjerno u dužini od tri kilometra.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk dva noću je na snazi obustava saobraćaja od 00.30 do 4.30 časova.

Tokom dana na ovom lokalitetu saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a zbog povremeno pojačane frekvencije vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Danas od 8.00 do 20.00 časova vrši se sanacija u Raštelici na dionici magistralnog puta Tarčin-Konjic. Na mjestu izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom trakom, uz svjetlosnu signalizaciju.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

I dalje je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere stanje saobraćaja na 11 graničnih prelaza - Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.