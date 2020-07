Bez problema u saobraćaju

BANJALUKA - Vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, a na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

BiH je otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Od 16. jula omogućen je ulazak u BiH za državljane zemalja EU i zemalja Šengena uz negativan PCR test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.

Stranci koji su u braku sa državljaninom BiH uz prikaz vjenčanog lista mogu ući u BiH bez testa. Isto važi i za djecu stranih državljana, čiji je jedan od roditelja državljanin BiH, za maloljetnu djecu uz prikaz rodnog lista.

Mogućnost ulaska u BiH na osnovu bliskog srodstva /supružnik, dijete/ bez testa, ostvaruju samo bračni partneri ili djeca državljana BiH.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR ili ELISA test star maksimalno 48 časova. Tranzit kroz Crnu Goru bez posjedovanja PCR ili ELISA testa omogućen je uz kontrolu vremena ulaska, prolaska kontrolnih punktova i izlaska, bez zadržavanja u Crnoj Gori.

Srbija je otvorila granične prelaze za putnički i robni saobraćaj bez neophodnog testa na virus korona i dozvole komisije.

Na magistralnom putu LJubinje-Trebinje, dionica Galičići-Mrkonjići, svakim danom, osim nedjelje, obustavlja se saobraćaj od 8.00 do 14.00 časova, a vozila preusmjeravaju na put Stolac-Do-Berkovići-Krivača-Bileća-Trebinje.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom, uz semafore.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Pelagićevo-Gradačac, u mjestu Turić Prosjek, aktuelne su povremene obustave saobraćaja od 8.05 do 15.05 časova.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, bude povremenih obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, na deminerskom radilištu "MSP Gornji Božinci" od 8.15 do 15.05 časova radnim danima aktuelne su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce saobraćaj svaki dan, osim nedjeljom, bude obustavljan od 8.00 do 16.00 časova. Izvan vremena obustave, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju svjetlosnom signalizacijom.

U toku je sanacija klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš-Kneževo, u mjestu Živinice, pa radnim danima u intervalu od 7.00 do 17.00 časova bude povremene obustave saobraćaja u maksimalno pet minuta.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom, kao i na regionalnom putu Priboj-Lopare, u naseljenom mjestu Priboj, preko mosta na Labuđanskoj rijeci, zbog oštećenja mosta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično, saobraća se na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima Ormanica /Srebrenik-Orašje/, Vinac /Jajce-Donji Vakuf/ i Jasen /Prozor-Jablanica/. U funkciji su alternativni pravci.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup, kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila /kroz tunel Vranduk/ od 5.00 časova do 21.00 čas saobraća se nesmetano /dvosmjerno/. Od 21.00 do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.