Bez smještaja ostaje 1.500 migranata?

BIHAĆ - Sarajevska kompanija "Robot", koja je vlasnik objekata nekadašnje tvornice "Bira", gdje se sada nalazi prihvatni centar u kojem borave migranti, oglasila je prodaju nekretnina te fabrike u Bihaću.

U oglasu se navodi da se radi o funkcionalnim prostorima različitih namjena koji su povoljni za različite vrste djelatnosti, s ukupnom površinom od 63.000 kvadratnih metara.

S obzirom na to da objekti "Bire" sada predstavljaju privremeni dom za oko 1.500 migranata, postavlja se pitanje šta će biti s njima ako se pojave kupci za ponuđene nekretnine.

Iz sarajevske kompanije "Robot" su potvrdili da su ti objekti na prodaju, te da nije isključena mogućnost da migranti ostanu bez smještaja.

Ovo nije prvi oglas za prodaju "Bire", nekadašnje tvornice za proizvodnju rashladnih uređaja.

Sličnih oglasa u kojima se taj objekat nudio na prodaju bilo je i ranije, ali do sada nije bilo zainteresovanih kupaca.

Inače, prodaju "Bire" već duže vrijeme osporava cazinski privrednik Amir Murić, koji je svojim radnim mašinama tokom proteklih mjeseci u nekoliko navrata blokirao glavni ulaz u krug fabrike.

On se na to odlučio zbog nemogućnosti naplate dugovanja jer tvrdi da je njegova firma ranije vršila demontažu mašina u objektu "Bire" u Bihaću, a zbog neplaćanja radova postoji sudski spor i pravosnažno rješenje Općinskog suda u Bihaću o zabrani raspolaganja nekretninama i pokretninama "Bire" do iznosa od 475.000 maraka.

Murić je kazao da ima pouzdane informacije da se iz "Bire" iznosi sirovina koja je također predmet osiguranja i da se ruše pomoćni objekti.

Mustafa Ružnić, premijer USK, rekao je da je upoznat s tim da se "Bira" prodaje, istakavši da je to od samog početka privremeni smještaj za migrante.

"Mi smo već ranije zauzeli stav da migrante treba izmjestiti na neku lokaciju koja će biti van urbanog područja. Znači svi strani državljani koji borave u 'Biri' i 'Miralu' u Velikoj Kladuši treba da budu smješteni u novi prihvatni centar. S obzirom na to da Vučjak nema podršku međunarodnih organizacija i također predstavlja privremeno rješenje, Vlada je za tu namjenu ponudila lokalitet Medeno polje kod Bosanskog Petrovca", rekao je Ružnić.

Dodao je da bi za ove svrhe poslužili objekti nekadašnjeg poljoprivrednog dobra i da ta lokacija ispunjava tražene uslove, s obzirom na to da je desetak kilometara udaljena od naseljenog mjesta.

Međutim, tome se oštro protive predstavnici lokalne vlasti u Bosanskom Petrovcu i udruženja povratnika srpske nacionalnosti i svi su kategrično protiv izmještanja migranata na područje te općine.

Istakli su da bi realizacija te ideje podstakla iseljavanje građana srpske nacionalnosti s tih prostora.

Pitanje trajnog smještaja migranata postaje sve veći problem u USK s obzirom na to da se približava jesen, a njihov priliv se neprestano povećava.