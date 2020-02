Bez struje 17 naselja u Banjaluci

​Zbog izvođenja radova na elektromreži, bez struje će danas od 8.30 do 10 časova biti dijelovi naselja Rekavice, Krupa na Vrbasu, Bočac i Agino Selo, a od devet do 10 časova dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare.

Od devet do 11 časova struju neće imati dio naselja Pavlovac, od devet do 13 časova dijelovi naselja Motike, Saračica, Jošikova Voda, Čokori, Gligorići i Gornja Piskavica, a od 10.30 do 11.30 i od 14 do 15 časova dijelovi ulica Ilije Garašanina, Lipovačka, Poljskog partizanskog bataljona, Stevana Musića, Ložionička i Slatinska.

"Bez struje će od 11.30 do 13 časova biti dijelovi naselja Karanovac i Ljubačevo, a od devet do 14 časova dijelovi ulica Koste Jarića, Marka Miljanova i Ponirska", saopštili su iz "Elektrokrajine".