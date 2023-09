Bez vanrednih ograničenja u saobraćaju

BANJALUKA - Saobraćaj se na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) odvija po pretežno suvim kolovozima, vanrednih ograničenja za danas nema, a izmjene su na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Zbog košarkaškog turnira "Igokea" za vikend će biti obustavljen saobraćaj u Ulici Olimpijskih pobjednika na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Petra Karađorđevića i Mladena Stojanovića do raskrsnice sa Bulevarom Srpske vojske od 15.00 do 22.00, odnosno od 17.00 do 23.00 časova.

Obustava će i danas biti u kanjonu Tijesno na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka od 11.00 do 11.45 časova zbog održavanja penjačkog festivala.

Tokom cijelog mjeseca do povremene obustave dolazi i na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Šahin Kamen". Do obustave saobraćaja dolazi u periodu od 11.00 i 15.00 časova, na način da radovi traju do 15 minuta u toku jednog dana.

Zbog sanacije kolovoza na regionalnom putu Karanovac-Mitrovići-granica RS/FBiH preko Kneževa svaki dan od 7.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta na području Doboja, auto-puta Banjaluka-Prijedor, na odmaralištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, te na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Vlasenice do Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, na dionici Rudice-Novi Grad, u Prijedoru, te pravcima Foča-Goražde u mjestu Filipovići, Gradiška-Nova Topola-Klašnice i Brod na Drini-Šćepan Polje.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka produženi su radovi na sanaciji klizišta u Ljeskovim vodama do 15. septembra, a vozila se i dalje preusmjeravaju na alternativne putne pravce Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Brčko-Cerik /Bukvičko brdo/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce Cerik-Lončari-Brčko, za putnička vozila Donja Skakava-Ulice-Vitanovići.

U FBiH u toku su radovi na tranzitu u Sarajevu, od kružnog toka u Hrasnom do skretanja za Vraca, zbog čega se svakim danom, osim nedjelje, od 7.00 do 16.30 časova saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Sporije zbog radova vozi se na magistralnim putevima: Bugojno-Kupres, Vitez-Nević Polje, Livno-Kamensko, Semizovac-Olovo, Ripač-Dubovsko, na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova, Hadžiće i Kladanj iz smjera Olova.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.