Bez zastoja na putevima

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) uslovi za vožnju jutros su povoljni, nema zastoja, niti posebnih ograničenja, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Na dionici magistralnog puta Brod-Šamac od 8.00 do 16.00 časova dolazi do polučasovnih obustava saobraćaja zbog deminerskih radova na lokalitetima deponija pijeska "Vijuš" i "Donji Klakar 5". Radovi su planirani do 31. avgusta.

Deminiranje terena u toku je i na radilištu "Klakari Donji 8, 13 i 14" u opštini Brod, zbog čega dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dijelu magistralnog puta Kotor Varoš-Obodnik zbog izgradnje mini hidroelektrane.

Na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak u toku je sanacija kolovoza na dionici Milići-Vlasenica, zbog čega se na mjestima radova saobraća naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.

Zbog sanacije klizišta na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, pa iz AMS upozoravaju vozače da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

U toku je izgradnja male hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske /Bogatići/, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično jednom trakom uz postavljene semafore.

U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Bileća-Podosoje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Modriča jedan-Modriča dva, kao i na dionici regionalnog puta Bušletić-Modriča dva, zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju tih puteva i Tarevačke ulice.

Dionica Modriča dva-granica Republike Srpske /Ždreban/ zatvorena je za saobraćaj u zoni izvođenja radova, a vozila se preusmjeravaju kroz Ulice vojvode Putnika i Dositeja Obradovića.

U toku je postavljanje inteligentnih transportnih sistema /ITS/ na auto-putu Gradiška-Banjaluka, lokalitet Mahovljanske petlje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na istom auto-putu, zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja" izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. U toku je i postavljanje naplatnih stanica "Aleksandrovac" i "Nova Topola", na putevima koji se spajaju iz ovih mjesta sa auto-putem.

U toku su radovi na izgradnji i sprovođenju privremenog sistema naplate putarine na auto-putu "9. januar", Banjaluka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, pa vozače iz AMS upozoravaju da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod "NIS petrol" pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila nosivosti veće od 16 tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U FBiH na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko rijeke Plive u Jajcu, na magistralnom putu M-5, gdje je u toku sanacija. Za vozila nosivosti do sedam tona alternativni pravac je Jajce-Jezero, a za vozila teža od sedam tona Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Sanacija je u toku u tunelu "Vranduk dva" na magistralnom putu Zenica-Nemila, gdje se saobraća naizmjenično jednom trakom. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera, javlja BiHAMK.

Sporije se saobraća i na ostalim dionicama gdje je u toku sanacija, posebno na magistralnim putevima Srbljani-Cazin, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Tarčin-Konjic, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i na magistralnim putevima M-5 u Ključu i M-17 u Mostaru.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja. Iz bezbjednosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

AMS u rad je pustio video-kamere na graničnom prelazu Kostajnica, čime je vozačima omogućeno da se putem internet stanice AMS-a ili mobilne android aplikacije AMS Republike Srpske upoznaju o stanju saobraćaja na tom graničnom prelazu.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH sada imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja na 11 graničnih prelaza - Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.

AMS Republike Srpske poziva vozače da prije polaska na putovanje van zemlje preko ovih graničnih prelaza provjere trenutno stanje saobraćaja i u slučaju gužvi odaberu drugi, najbliži granični prelaz.