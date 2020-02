Bez zastoja na putevima

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH nema zastoja, niti posebnih ograničenja, a vozi se po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

U saopštenju se navodi da je, zbog niske jutarnje temperature, moguća poledica u višim predjelima i preko prevoja, a povećana je i opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

U opštini Istočna Ilidža zbog održavanja litije i molebana radi podrške narodu Crne Gore od 17 do 18 časova doći će do povremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta od mosta za skretanje za naselje Vojkovići do raskrsnice Kula /raskrsnica ulica Ravnogorska i Vojvode Radomira Putnika/.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce danas neće biti obustavljen saobraćaj, a vozila će se propuštati naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, dok se na regionalnom putu Priboj-Lopare, u naseljenom mjestu Priboj, preko mosta na Labuđanskoj rijeci, saobraćaj odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom zbog oštećenja mosta.

Zbog izgradnje mosta na rijeci Savi, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala, a privremeno je postavljena saobraćajna signalizacija.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan.

U toku je izgradnja mini hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići na teritoriji opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina - Gornja Vijaka. U toku su i radovi na dionici regionalnog puta Šekovići-Caparde, a saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom, naizmjenično. Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko samog nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Zbog pokretanja klizišta, na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad, saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača od 16 časova do ponoći časova na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone i autobuse klase M3, a zbog radova na sanaciji klizišta. Ova zabrana se ne odnosi na autobuse zvorničkog prevoznika "Drinatrans", koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare - Priboj - Banj Brdo.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Magla ovoga jutra smanjuje vidljivost na putnom pravcu Sarajevo-Zenica-Doboj zbog čega je potreban pojačan oprez, a niska temperatura u jutarnjim časovima pogoduje formiranju poledice, posebno u planinskim predjelima, na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima.

Učestali su odroni zemlje ili kamenja, a posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno.

Na magistralnom putu Jajce - Crna Rijeka zbog sanacionih radova do 16.00 časova dolaziće do povremenih polučasovnih obustava, uz 15-minutno propuštanje vozila, a nakon toga naizmjenično, jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova kod mjesta Potoci na magistralnom putu Jablanica-Mostar do 16 časova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel "Vranduk", do 21 čas saobraća se dvosmjerno, od 21 čas do 30 minuta poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, dok je nakon toga do 5 časova saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima dužih čekanja na prelazak granice.

Iz bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.