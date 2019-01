Bezbrižan odmor uz zdravstveno osiguranje

BANJALUKA - Svijest građana Republike Srpske o značaju zdravstvenog osiguranja prilikom putovanja u inostranstvo značajno je poboljšana, o čemu svjedoče podaci Fonda zdravstvenog osiguranja prema kojima je lani izdato 52.035 ino-obrazaca, što je za sedam odsto više nego godinu ranije.

Najviše ino-obrazaca, navode u Fondu zdravstva, izdato je za Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Njemačku i Austriju. Da građani sve više vode računa o tome da im ljetovanje i zimovanje ne pokvare nepredviđene situacije poput saobraćajnih nesreća, padova ili iznenadnih bolesti, pokazuju podaci prema kojima je 2015. godine izdato svega 13.000 obrazaca, dok je 2017. godine taj broj iznosio 48.350.

Pojašnjavaju da osiguranici prije odlaska na put treba da od porodičnog ljekara dobiju uvjerenje o zdravstvenom stanju.

“Osiguranom licu se može izdati uvjerenje čak i ako boluje od nekih hroničnih i akutnih bolesti, ako se ne nalazi u stanju koje će zahtijevati liječenje ili smještaj u bolnicu odmah po dolasku u inostranstvo. Na osnovu dokaza o sposobnosti za put, nadležne poslovnice Fonda izdaju odgovarajuće ino-obrasce s kojima bi, u pravilu, osiguranik trebalo da se javi zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putuje, gdje će na osnovu njega dobiti bolesnički list koji će koristiti u slučaju da mu za vrijeme boravka u inostranstvu zatreba neodložna zdravstvena zaštita”, naveli su u Fondu i dodali da se ino-obrazac ne naplaćuje, ali da osiguranici izdvajaju pet maraka za uvjerenje o zdravstvenom osiguranju. Naglašavaju da se ino-obrazac, kada je u pitanju privremeni boravak u inostranstvu iz privatnih razloga, može izdati na period od 60 dana u toku jedne godine.

Kako bi izbjegli visoke troškove liječenja u inostranstvu, mnogi građani kupuju i polise putničkog osiguranja.

“Posljednjih godina sa kćerkom idem na zimovanje i svaki put za nas uplatim osiguranje. Iznos koji se uplaćuje nije veliki. Ne daj bože, ali nikad se ne zna šta se može desiti. S tim papirom mirnija odlazim na put”, ispričala je Radoslavka K.

Osiguravajuće kuće vlasniku polise obezbjeđuju punu medicinsku pomoć u inostranstvu, osim hroničnih bolesti i stomatoloških usluga.

“Cijena polise za djecu do 18 godina za putovanje u inostranstvo je 0,80 KM po danu, za odrasle 1,60, a za starije od 65 godina 3,20 KM”, istakla je referent prodaje u “Dunav osiguranju” Milica Blagojević i dodala da se polise osiguranja po danu za zemlje regiona kreću od 0,50 KM za djecu, do dvije marke za osobe od 65 do 80 godina starosti.

U banjalučkoj poslovnici “Drina osiguranja” ističu da su lani zabilježili porast prodaje polisa putničkog osiguranja za 20 odsto.

“Cijena polise je 1,60 KM po danu za sve osobe do 60 godina, dok stariji imaju određene doplatke. Cijena polise po danu za porodice je četiri marke, bez obzira na broj članova”, rekli su u ovoj osiguravajućoj kući.

Besplatna pomoć u 18 zemalja

Zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda zdravstva građani uz ino-obrasce mogu ostvariti u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Mađarskoj, Turskoj, Holandiji, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Rumuniji, Belgiji i Luksemburgu, sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju.

“I osiguranici koji putuju u Poljsku, Češku, Slovačku i Veliku Britaniju imaju pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, s tim da za ove zemlje ne izdajemo ino-obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije definisano, odnosno osiguranici treba da pokažu pasoš BiH”, naveli su u Fondu.

(Glas Srpske)