Bh. epidemiolog: Treba se čuvati i prašine, virus se ponaša neočekivano

Izuzetno povećan broj novozaraženih, novooboljelih osoba od korona virusa, ne samo u BiH, nego u regionu i svijetu evidentan je i prema riječima uglednog epidemiologa dr. Željka Lera, možemo ga očekivati i u narednih 10 dana.

"Sigurno je da virus nije doživio neke znatnije promjene da bi na taj način izazvao ovakav drastičan eksplozivan porast broja oboljelih i zaraženih. Najvjerovatniji razlog je da zaista ne poštujemo ove osnovne higijenske, profilastičke mjere, propisane još davno od kriznih štožera/štabova, a to su ono što zaista možemo svi sebi priuštiti. To su nošenje zaštitnih maski, fizička distanca jako bitna i higijena, pranje prije svega ruku. Prati ruke 20 puta na dan ako treba kad god smo u kontaktu sa vanjskim svijetom, izvan svojih stambenih objekata i naravno pridržavati se svih ostalih uputa kriznih štabova jer je dokazano, sad već znamo Kovid, odnosno korona virus, koji izaziva Kovid-19 se prenosi na više različitih načina. Vodeći put prenošenja je sigurno kapljični, tako da moramo imati distancu od nekih dva metra jer je on efikasan najmanje na dva metra. Neke reference ukazuju na to da je efikasan na šest metara, da se distribuira kad neko glasno govori, kad kiše, kad kašlje. Međutim , sve je izvjesnije da se aktivirao i da je već davno bio aktivan tzv.aerogeni put prenošenja, preko čestica prašine, sasušenih, koje sadrže virus, a za kojeg je dokazano da vrlo dugo preživljava u spoljašnoj sredini na asfaltu, na predmetima, tako i u uslovima povećanih gužvi, na šetnjicama. Vrlo lako dolazi do zaražavanja tim aerogenim putem. Osim toga kontaktom preko prljavih ruku unošenje virusa je isto tako moguće, dakle ponaša se ne onako kako smo očekivali i kako naša iskustva dosadašnje govore, nego sasvim neočekivano", rekao je Ler za televiziju "N1".

On je dodao da niko ne može reći koliko će biti zaraženih ljudi, ali istakao da se u narednih desetak dana očekuje veliki broj novooboljelih.

"Slično mišljenje imaju i kolege iz Hrvatske, Srbije , Slovenije koje pratim i s kojima sam u kontaktu. Činjenice da se virus prenosi i preko čestica prašine koje mi ne vidimo, a koje u uskovitlanom zraku sigurno dopiru do naših dišnih organa mogu izazvati infekciju. To je taj aerogeni put i stoga preporuka da se i na otvorenom nose maske. Ja je potpuno podržavam, zagovarao sam je već odavno. Međutim, ne podržavam u potpunosti mjeru da na svakom otvorenom prostoru moramo imati maske. Drugo je šetati u Ferhadiji, na Titovoj, u Gospodskoj ulici u Banjaluci gdje su gužve, gdje očekujemo bliski kontakt ljudi, a drugo šetati stazama na Trebeviću, na Bjelašnici, Igmanu itd. Mislim da bi u tom kontekstu mjeru trebalo korigirati. I da razjasnim: zapravo su izdate dvije naredbe od strane Kriznog štaba Kantona Sarajevo - jedna se odnosi na nošenje maski i ona vrijedi od 15.10. do 31.12., do Nove godine , dok okupljanje koje je spomenuto: 30 osoba u zatvorenom, 60 na otvorenom prostoru vrijedi za period od 15.10. do 31.10., kada će se, možda i prije čak korigirat ta mjera, ublažiti ili čak pooštriti, sve zavisi od epidemiološke situacije. Neizvjesno je prognozirati, imamo određene procjene, ali niko ne smije 100% stajati iza njih, jer se virus zaista, zaista ponaša neočekivano u najmanju ruku", rekao je Ler.