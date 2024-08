Bh. građani ljetuju i tokom rane jeseni

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako su jun, jul i avgust uvijek najpopularniji za odmor među građanima Bosne i Hercegovine, turistički aranžmani u brojnim agencijama za septembar su takođe popunjeni.

Unazad godinama građani sve češće ljetuju tokom rane jeseni.

Da septembar postaje "in" među putnicima potvrđuju i u banjalučkoj Turističkoj agenciji "Kontiki", a, kako kažu, cilj im je da se sezona putovanja i ljetovanja produži.

"Naša misija u 'Kontikiju' jeste da sezonu koja je ranije bila tradicionalno rezervisana za jun, jul i avgust maksimalno proširimo, pa da to budu i maj i septembar, odnosno april i oktobar", ističu oni za "Nezavisne novine" i dodaju da im je cilj da putovanja na tople destinacije budu tokom čitave godine i iz Banjaluke.

Kako navode, dosta uspijevaju u tome.

"Letovi su ove godine počeli početkom maja i planirani su do kraja septembra. Prije nekoliko godina letovi su bili početkom juna i trajali do kraja avgusta, eventualno početka septembra", kažu u "Kontikiju".

Prema njihovim riječima, rezervacija ima, a letovi se popunjavaju.

"U septembru imamo Tursku i Egipat. Ima dosta putnika koji praktično svoj odmor, iz nekih svojih razloga, ne mogu planirati prije septembra", pojašnjavaju oni.

Da su putovanja u ranu jesen izrazito popularna potvrđuju i iz Turističke agencije "Centrotours" iz Sarajeva, a kako ističu to je najljepše vrijeme za putovanje.

"U Tursku standardno letimo za Antaliju, dakle svaki dan imamo letove. U septembru to će da bude četiri puta sedmično. Pored Antalije najinteresantniji aerodrom svakako, a i destinacija, za naše putnike jeste Egejska obala, tako da letimo i za Bodrum. Posljednji let je planiran 3. septembra iz Sarajeva. Osim Turske, ove godine naša nova destinacija u ponudi je i Grčka. Za Grčku letimo dva puta sedmično, također posljednji let za Grčku će da bude početkom septembra, tačnije trećeg", ističu iz ove agencije.

Prema njihovim riječima, za putovanje u septembru vlada interesovanje među mladim parovima, dok je porodicama sa djecom zbog početka škole teže tada putovati.

Manje gužve, ali i temperature često omogućavaju i bolji ugođaj na odmoru.

Odmor u septembru na pješčanim plažama ili ulicama Evrope moći će provesti i građani koji na putovanje odu s Turističkom agencijom "Relax tours" iz Sarajeva. Kako za "Nezavisne novine" ističu iz ove agencije, u ponudi imaju i ljetovanja i evropske ture.

"Većina aranžmana je već popunjena. Ljetovanja imamo na Jadranu, u Egiptu, Turskoj, Albaniji i Tunisu. Sve je rasprodato. Ostalo je još nekoliko mjesta. Što se tiče evropskih destinacija - imamo Marbelju, krstarenje, Andaluziju i Istanbul. Sve je rasprodato", kažu oni.

Osim na more, građani u ranu jesen vole putovati i u razne evropske destinacije pa tako i iz bijeljinske Turističke agencije "Happy travel" za "Nezavisne novine" ističu da već ima interesovanja za putovanja u septembru.

"Imamo razne programe u septembru i građani dosta rezervišu. Mi nudimo portugalsku turu od 29. septembra. Takođe, u oktobru već imamo Budimpeštu, Toskanu i Maltu. U novembru nudimo Milano, Como i Đenovu. To je samo dio putovanja", ističu oni.

Banjalučanka Dajana P. ističe da uvijek radije bira ljetovanje u septembru nego tokom ljetnih mjeseci…

"Putujem tad prvenstveno zato što su manje gužve na plažama, ali i cijene znaju biti dosta pristupačnije. Nekoliko godina unazad upravo biram septembar za odmor, a imala sam sreće i sa cijenama jer uvijek bude nekih akcija. Ove godine, takođe, idem na more u septembru, a destinacija je Turska. Brojne agencije nude velike popuste u narednom mjesecu, a ja sam upravo na tom popustu prije neki dan rezervisala svoj ovogodišnji odmor", kaže ona za "Nezavisne".

